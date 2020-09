EEUU está por llegar a las 200.000 muertes por coronavirus

Fotografía de archivo del 31 de marzo de 2020 del presidente Donald Trump hablando sobre el coronavirus en la sala de prensa James Brady en la Casa Blanca en Washington, mientras escuchan el vicepresidente Mike Pence y la doctora Deborah Birx, la coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

WASHINGTON (AP) — Al azotar la pandemia de coronavirus en marzo, el presidente Donald Trump expuso sus expectativas para Estados Unidos.

Si el país lograba mantener la tasa de mortalidad entre 100.000 y 200.000 personas, indicaría, dijo Trump, que el gobierno había “hecho un muy buen trabajo”.

En los siguientes días, el número de muertes en Estados Unidos está por superar el pronóstico más alto del presidente: 200.000, según el conteo oficial, aunque sin duda el número real es mucho más elevado. El virus sigue propagándose y actualmente no hay vacuna aprobada. Algunos expertos en salud pública temen que las infecciones podrían aumentar en los próximos meses, quizás incluso duplicarse el número de muertes para finales de año.

Sin embargo, la sombría cifra y la idea de que mueran más estadounidenses no han provocado que el presidente reconsidere su manejo de la pandemia y no hay manifestación evidente de arrepentimiento. En lugar de eso, Trump ha intentado readaptar la importancia del conteo de muertes al intentar convertir la pérdida de 200.000 estadounidenses en una historia de éxito y afirmar que los números pudieron haber sido más elevados sin las acciones de su gobierno.

“De no haber hecho nuestro trabajo, serían tres y medio, dos y medio, quizás tres millones de personas”, dijo Trump el viernes al basarse en proyecciones extremas de lo que pudo haber pasado si no se hubiera hecho absolutamente nada para combatir la pandemia. “Hemos hecho un trabajo fenomenal en cuanto al COVID-19”.

La perspectiva de reelección de Trump en parte dependerá de si suficientes votantes coinciden con esa evaluación. Es evidente el desafío al que se enfrenta para demostrar su punto, sólo seis semanas antes de la elección del 3 de noviembre y con las votaciones ya en desarrollo en algunos estados.

Sólo 39% de los estadounidenses aprueban la forma en que el presidente ha manejado la pandemia, según un sondeo realizado por The Associated Press y NORC Center for Public Affairs Research. Aproximadamente una cuarta parte de los republicanos dicen no coincidir con la administración de la crisis de salud pública, aunque su apoyo general de los votantes del Partido Republicano está en un cómodo 84%.

También hay poca duda de que la cantidad de muertos en Estados Unidos ha superado la cantidad que Trump aseguró reiteradamente que sería. En febrero, cuando se detectaron los primeros casos de coronavirus en el país, el presidente dijo que las cifras serían “bajas cerca de cero” en cuestión de días. A principios de abril, cuando funcionarios estimaron que por lo menos 100.000 personas morirían a causa de la pandemia incluso de tomarse todas las medidas concebibles para combatirla, Trump insinuó que los números serían menores.