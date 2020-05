EEUU encausa a exlegislador venezolano ligado a Maduro

CARACAS (AP) — Las autoridades de Estados Unidos presentaron el miércoles cargos formales contra un exlegislador venezolano vinculado al presidente Nicolás Maduro, acusándolo de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.

Fiscales federales en Nueva York alegaron que Adel El Zabayar participó con Maduro y otros altos funcionarios venezolanos como parte fundamental de un plan para contrabandear toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

La imputación fue efectuada después de un proceso similar en contra de Maduro hace dos meses, que las autoridades de Estados Unidos utilizaron para anunciar una recompensa de 15 millones de dólares por el arresto del mandatario socialista. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha incrementado la presión para quitar a Maduro del poder.

El Zabayar, de 56 años, no ha sido detenido por las autoridades federales de Estados Unidos y The Associated Press no pudo contactarlo para que diera sus comentarios. Las autoridades venezolanas no emitieron comentarios sobre las acusaciones.

El Zabayar fue legislador en el gobierno del difunto presidente socialista Hugo Chávez. Viajó a Siria en 2013 para tomar las armas en defensa de su gobierno durante la guerra civil en ese país. La fiscalía estadounidense asegura que El Zabayar fue un importante intermediario entre las autoridades venezolanas y los grupos extremistas musulmanes Hezbollah y Hamas.