EEUU afina plan para deportar a miles de migrantes haitianos

DEL RIO, Texas, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden afinaba el sábado un plan definitivo para deportar a muchos de los miles de inmigrantes haitianos que entraron repentinamente a una ciudad fronteriza de Texas y enviarlos de regreso a su tierra natal caribeña. La deportación representa una respuesta rápida a la gran afluencia de personas que repentinamente cruzaron la frontera desde México y se congregaron bajo un puente y sus alrededores.

Los planes aún no se han detallado, pero presumiblemente involucrarían de cinco a ocho vuelos diarios que comenzarían el domingo, según un funcionario con conocimiento directo de los planes y que no estaba autorizado para hablar del asunto públicamente, por lo que habló con The Associated Press con la condición de anonimato. San Antonio, la ciudad importante más cercana a Del Río, donde se han reunido los migrantes, podría ser uno de los puntos de salida.