EEUU: Robert Santos será el director del Buró del Censo

Robert Santos fue confirmado el jueves como el próximo director del Buró del Censo de Estados Unidos, convirtiéndose así en la primera persona de color en dirigir la mayor agencia de estadísticas del país de manera permanente.

El Senado aprobó a Santos, un experto en estadísticas mexicano-estadounidense de tercera generación, para el puesto que supervisa un buró que conduce el censo decenal, descrito a menudo como la mayor movilización civil en el país, además de los sondeos que crean la infraestructura de datos de la nación.

La confirmación encontró un pequeño escollo cuando el senador republicano Rick Scott bloqueó un intento de aprobación rápida y pidió una votación formal, diciendo que temía que Santos politizaría el buró, sin explicarlo. Durante la audiencia de su confirmación, Santos les dijo a los senadores que él no era un político, aunque la posición es un nombramiento político.

El nuevo director, de 66 años, hereda una fuerza laboral del Buró del Censo que se recupera aún de la ejecución del conteo poblacional más difícil en la historia reciente del país. El censo de 2020 fue afectado el año pasado por la pandemia, desastres naturales e intentos de interferencia política por el gobierno de Donald Trump.

La pandemia obstaculizó además uno de los programas más importantes de la agencia, el sondeo anual American Community Survey, que provee una amplia imagen de Estados Unidos, desde tiempo de viajes al trabajo a niveles de educación. Funcionarios del buró anunciaron este año que el sondeo de 2020 no será publicado en su formato usual este otoño debido a los problemas para compilar datos durante la pandemia.

En una carta en el verano a los líderes del Senado, una coalición de grupos de derechos civiles llamó a confirmar a Santos.

“Es importante que el buró sea dirigido por un director confirmado por el Senado que pueda hablar con el nivel de autoridad necesario para crear una amplia confianza en los resultados de un censo difícil y controversial”, dijo la carta enviada por The Leadership Conference on Civil and Human Rights.

Santos será responsable por dirigir la agencia en momentos en que sienta las bases para ejecutar el próximo censo en el 2030, además de guiar las próximas publicaciones de datos colectados en el censo del 2020 y supervisar otros programas del buró.