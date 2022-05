WASHINGTON (AP) — La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, reaccionó el martes a la decisión del arzobispo de San Francisco de negarle la comunión por apoyar el aborto, afirmando que ella respeta a quienes tengan opiniones distintas, pero no cuando tratan de imponérselas a los demás.

Pelosi, demócrata por California, expresó que ella viene de una familia numerosa y algunos familiares se oponen al derecho de una mujer de tener un aborto.

“Yo respeto los puntos de vista de otras personas sobre eso, pero no respeto cuando alguien trata de imponer su punto de vista a los demás”, manifestó Pelosi en el programa “Morning Joe” de MSNBC.

“Nuestro arzobispo se ha opuesto enfáticamente a los derechos de las personas LGBTQ. De hecho, fue el artífice de una medida que será sometida a referéndum en California”, añadió.

El arzobispo, Salvatore Cordileone, le escribió el mes pasado una carta a Pelosi anunciándole que no le dará comunión debido a que ella prometió codificar en ley la decisión Roe vs. Wade de la Corte Suprema que consagró el derecho constitucional de una mujer de decidir sobre su embarazo. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero no prosperó en el Senado.

Pelosi aseveró que las mujeres y las familias del país tienen que saber que se trata de mucho más que el tema del aborto.

“Esta misma gente está en contra de los anticonceptivos, de la planificación familiar, de la fertilización vitro. Se oponen a una gran cantidad de cosas y usan el aborto como punta de lanza”, indicó la legisladora.

Cordileone ha declarado que le ha dicho a Pelosi que ella debe repudiar su apoyo al derecho al aborto o de lo contrario dejar de hablar en público sobre su fe católica.

En otra carta a los feligreses, el arzobispo aseguró que ha pedido varias veces reunirse con Pelosi, pero que no ha recibido respuesta.