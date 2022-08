NUEVA YORK (AP) — ¿Cuánto puede redituar que se quiten las fotos de la familia de la casa u otros objetos que indiquen a qué raza pertenece usted?

Si se es una persona negra e intenta saber cuánto vale su casa, una familia señala que podrían ser cientos de miles de dólares.

Una pareja en Baltimore decidió demandar a un valuador y a un prestamista hipotecario debido a que su casa fue tasada muy por debajo de su valor por ser de raza negra y ello les obstaculizó refinanciar su hipoteca.

La pareja dice que una valuación separada, echa después de “encalar” el lugar retirando las fotos familiares y pedir a una persona blanca que los representara, hizo que la casa valiera 278.000 dólares más.

Ambos “se asombraron del avalúo y reconocieron que el que fue bajo se debió a discriminación racial”, según la demanda presentada antes esta semana ante una Corte Federal de Distrito en Maryland.

Representantes del prestamista acusado en el caso, loanDepot, declinaron hacer declaraciones sobre las acusaciones.

Pero en un comunicado, la compañía que cotiza en bolsa dijo que rechaza categóricamente los prejuicios.

“Aunque los avalúos se efectúan de manera independiente por firmas especializadas, todos los involucrados en el financiamiento de viviendas deben trabajar para encontrar maneras que contribuyan a erradicar los prejuicios”, dijo.

La compañía valuadora en el caso, 20/20 Valuations, no estuvo disponible de momento para que hiciera declaraciones sobre el asunto. En los documentos judiciales todavía no aparecía los nombres de los abogados de la empresa ni del valuador particular mencionados en la demanda.

La situación comenzó el año pasado, cuando dos profesores en la Universidad Johns Hopkins, Nathan Connolly Shani Mott, querían hacer lo mismo que millones más están haciendo en el país.

Querían aprovechar las bajas tasa de interés y refinanciar su hipoteca y préstamo con la vivienda como garantía.

La pareja había comprado su casa de cuatro habitaciones en 2017 en 450.000 dólares y le habían hecho varias mejoras.

Entre otras invirtieron en un calentador de agua sin tanque y lámparas empotradas que los abogados de la familia dicen aumentó el valor de la casa.

Eso se sumaría al aumento general en los precios de las viviendas en la zona y todo el país entre 2017 y 2021.

La pareja solicitó a mediados de 2021 un crédito a loanDepot, que inicialmente se los aprobó con una tasa de interés de 2,25%, a la espera de avalúo para garantizar que el inmueble valía lo suficiente para cubrir la cantidad en caso de un impago.

Un directivo de préstamos de loanDepot dijo a la familia que un cálculo “bastante conservador” era 550.000 dólares, de acuerdo con la demanda.

Pero el valuador de 20/20 Valuations, contratado por loanDepot, dio que la casa valía sólo 472.000 dólares, según la demanda.

Debido a esa situación, loanDepot llamó para avisar que no concedería el crédito, de acuerdo con la demanda.

En la demanda se afirma que en la investigación para comparar el precio de otras casas con la de los demandantes, el valuador ignoró las ventas en los alrededores en zonas de mayoría blanca, que eran similares a las de la pareja, pero alcanzaban precios más altos.

Al contrario, el tasador consideró casas que tenían un precio bajo y otras en zonas con más residentes de color.

Luego ese año, la pareja se enteró de que el gobierno había valuado su casa en 662.000 dólares e intentaron de nuevo solicitar otro crédito.

Esta vez hicieron un experimento en el que cambiaron sus fotos familiares con fotos prestadas de amigos y colegas blancos.

Incluso trajeron obras de arte nuevas, incluida una impresión clásica de una “modelo blanca” para adornar la pared. Y se aseguraron de no estar en casa durante el avalúo. Un colega blanco estuvo en el lugar para recibir al valuador.

Después de eso, la casa fue valuada en 750.000 dólares, o 59% más que la valuación echa menos de siete meses antes.

“Choca a muchas personas que una casa deba ser valuada objetivamente, pero cuando el tasador hace su cálculo creyendo que pertenece a personas negras, le asigna un valor, y de pronto ese valor es 50% más alto cuando el tasador cree que pertenece a personas blancas”, dijo John Relman, del despacho jurídico Relman Colfax que representa a los demandantes.