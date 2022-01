EEUU: Juez impide al príncipe Andrés bloquear demanda

NUEVA YORK (AP) — El intento del príncipe Andrés para bloquear de inmediato el avance de una demanda presentada por una mujer que lo acusa de haberla agredido sexualmente cuando ella tenía 17 años —basado en que la agraviada ya no vive en Estados Unidos— fue rechazado por un juez federal, en un momento en que se tiene prevista a partir del lunes la exposición de argumentos orales sobre la solicitud del príncipe de que se deseche la demanda.

En una orden escrita, el juez Lewis A. Kaplan les dijo el viernes a los abogados del príncipe que deben entregar documentos de acuerdo con el calendario establecido en la demanda que Virginia Giuffre presentó en agosto. Giuffre afirma que el príncipe abusó de ella en múltiples ocasiones en 2001, en una época en que también estaba siendo agredida sexualmente por el millonario Jeffrey Epstein. El abogado del príncipe, Andrew Brettler, dijo que la demanda es “infundada".

La orden fue emitida tres días antes de que el lunes se dé a conocer un acuerdo de conciliación entre Epstein y Giuffre. Los abogados de Andrew señalan que el acuerdo protege al príncipe de reclamos como los planteados por Giuffre, y sería motivo suficiente para que la demanda sea sobreseída.

Los abogados del príncipe habían dicho que la evidencia de que Giuffre no reside en Estados Unidos era tan sólida que no tenía sentido intercambiar evidencia hasta que esa cuestión se resuelva porque podría dar lugar a la desestimación de la demanda.

Alegaron que Giuffre ha radicado en Australia todos salvo dos de los últimos 19 años, tiene licencia de conducir australiana y vive en una casa de 1,9 millones de dólares en Perth, Australia Occidental, donde ha estado criando a tres hijos con su esposo australiano.

En un comunicado, Sigrid McCawley, abogada de Giuffre, dijo que la solicitud para frenar el caso era “sólo otro de una serie de los desgastados intentos del príncipe Andrés para eludir los méritos jurídicos del caso que Virginia Giuffre ha presentado contra él. Todas las partes en un litigio están sujetas a exhibir documentos solicitados y el príncipe Andrés no es la excepción”.

En su orden de una página, Kaplan subrayó que los abogados del príncipe han solicitado que Giuffre entregue “extensos” materiales para el 14 de enero, incluidos documentos relacionados con el lugar donde ha vivido. Y dijo que los abogados del príncipe aún no han planteado formalmente la defensa de que la demanda no puede proceder sobre la base de que Giuffre ha estado viviendo en Australia y no en Colorado, donde los abogados de ella dicen que es residente.

El juez no manifestó opinión alguna en su orden sobre los méritos de las afirmaciones del príncipe de que no debería permitirse a Giuffre demandar porque vive en Australia.

Los argumentos orales por teleconferencia de video sobre la solicitud del príncipe de que el caso sea desechado están previstos para el lunes en la mañana.