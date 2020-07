Doce heridos en un tiroteo en club de Carolina del Sur

GREENVILLE, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Doce personas sufrieron heridas “de diversa consideración” en un tiroteo en un club nocturno en Carolina del Sur el domingo de madrugada, según la policía del condado.

Un agente de la policía del condado de Greenville identificó un “altercado” en el Lavish Lounge justo antes de las 2 de la madrugada y pidió refuerzos por "disparos en marcha dentro del edificio”, indicó en un comunicado el teniente Jimmy Bolt.

Los agentes que llegaron llevaron al hospital a varias de las víctimas, mientras que otras fueron trasladadas en vehículos privados.

No estaba claro si había detenidos por el tiroteo. Los nombres y estado de las víctimas no se hicieron públicos en un primer momento.

No había más detalles de inmediato.

Una llamada y un mensaje directo de Instagram a las cuentas del establecimiento no recibieron respuesta en un primer momento.

El club se encuentra unos 8 kilómetros (5 millas) al suroeste del centro de Greenville, en Carolina del Sur. Una publicación en la página de Facebook del Lavish Lounge anunciaba una actuación el 4 de julio del artista de trap Foogiano. Un mensaje de texto de The Associated Press a un número anunciado para reservas en la cuenta de Instagram del local no recibió respuesta.