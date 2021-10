Cuba acusa a EEUU de estar detrás de marcha opositora

LA HABANA (AP) — Uno de los más destacados dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC), el exembajador Rogelio Polanco, acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de una marcha opositora cuyo permiso ha sido denegado por el gobierno. Los organizadores insisten en realizarla.

“Es evidente que estamos ante la presencia de un nuevo capítulo de la guerra no convencional, del golpe suave o del manual de lucha no violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en varios países”, dijo el ex embajador de Cuba en Venezuela y actual jefe del Departamento Ideológico del PCC.