Colombia: indígenas se oponen al narcotráfico y son atacados

Andres Gonzalez/AP

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — El pueblo Nasa que habita en el suroeste colombiano lucha por erradicar de sus tierras los cultivos de coca en Caldono, Cauca, una zona convulsa donde fue asesinada el martes la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocué, quien estaba en contra de los cultivos ilícitos.

“Ella decía que por el territorio entregaba la vida y lo hizo. No nos habían dado un golpe tan duro arrebatando a una mujer indígena, dadora de vida”, dijo el viernes a The Associated Press Fredy Campo, consejero de la Asociación de Cabildos de Sath Tama Kiwe.