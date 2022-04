Chile registra mayor inflación mensual en casi 30 años

SANTIAGO (AP) — Chile registró en marzo una inflación de 1,9%, la mayor en casi 30 años, acumulando un incremento de 9,4% en doce meses, se informó el viernes, en momentos en que el gobierno busca frenar un nuevo retiro de fondos de pensiones que, de concretarse, subiría aún más los precios.

La inflación chilena se mantuvo una década con alzas que bordeaban el 3% anual, parámetro fijado por el Banco Central, pero en 2021 se disparó a un 7,2% --la mayor en 14 años-- por variables internacionales y especialmente por la mayor liquidez en el mercado por subsidios fiscales ante la pandemia. Además, el retiro de 51.000 millones de dólares de los fondos de pensiones girados por millones de personas provocó que los chilenos vivieran una ola consumista.

La inflación se incrementó en 3,4% el primer trimestre, cifra que antes se tardaba un año en alcanzar, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió que la inflación conocida esta jornada es “una razón adicional para no echarle más fuego a la hoguera de los precios”, en alusión a un nuevo giro de fondos de pensiones y recordó que producto de los retiros ya hay cinco millones de personas se quedaron sin dinero para jubilar.

El gobierno del recién instalado presidente izquierdista Gabriel Boric ha desplegado esfuerzos por frenar un cuarto retiro de los dineros para la jubilación, al que tendrían acceso unos 10 millones de chilenos.

Boric, quien cuando era diputado (2018-2022), votó a favor los tres retiros anteriores, dijo recientemente que hay que recomponer el sistema de pensiones y “para eso no podemos seguir diciéndole a los trabajadores y trabajadoras que paguen la crisis con sus propios ahorros, tenemos que incentivar el ahorro”.

Sin embargo, hasta ahora no ha podido ordenar a todos los diputados de izquierda y centroizquierda, que la próxima semana empiezan a analizar el proyecto que permite girar fondos, mientras en la oposición derechista las opiniones también están divididas. Es una incógnita lo que pasará con el retiro.

En la víspera Boric anunció un plan económico que considera invertir 3.700 millones de dólares para crear 500.000 empleos y subsidios para las mujeres que salieron del mundo laboral para dedicarse a cuidar a los hijos. También congela los precios del transporte público y recursos para frenar alzas en algunos combustibles.

No obstante, no todos los diputados encontraron suficientes los anuncios y persisten en su idea de aprobar otro retiro de fondos de pensiones, alegando que millones de chilenos dejaron de recibir los subsidios fiscales en diciembre y no pocos ya gastaron sus fondos de pensiones.

A diferencia del año anterior, la economía vive desde hace algunos meses un proceso de desaceleración. El PIB chileno de 2021 llegó al 11,7%, la mayor cifra desde que hay registros. El Informe de Política Monetaria del Banco Central rebajó la estimación de crecimiento para este año y lo ubicó entre 1% y 2%.