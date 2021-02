Canciller de México pide en la ONU acceso justo a vacunas

NUEVA YORK (AP) — El ministro de Relaciones Exteriores de México pidió el miércoles en las Naciones Unidas que los países ricos dejen de acaparar las vacunas para el COVID-19, ya que eso representa una “injusticia” y un riesgo para la seguridad de la humanidad.

“Lo que está ocurriendo hoy abre una enorme brecha entre ese pequeño grupo de países que mencioné y el resto de los países, el grueso de la comunidad internacional, que no tiene acceso suficiente a las vacunas”, dijo el canciller Marcelo Ebrard. “Podríamos decir que nunca habíamos visto una división tan profunda que afectase a tantos en tan poco tiempo. Y urge actuar”.

Ebrard habló durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, del que México es miembro temporal.

El canciller hizo un llamado a una distribución equitativa de las vacunas ya que, dijo, tres cuartas partes de las primeras dosis de vacunas administradas en el mundo se concentran en apenas 10 países que representan el 60% del Producto Interno Bruto global. Esos datos de la Organización Mundial de la Salud, son “alarmantes”, agregó.

El canciller sostuvo que el mecanismo multilateral COVAX para ofrecer vacunas “ha resultado insuficiente hasta ahora”.

“El escenario que queríamos evitar, desgraciadamente, se está confirmando”, dijo Ebrard.

COVAX es un mecanismo que ofrece una canasta de vacunas a precios más accesibles para que todos los países tengan un acceso equitativo. Algunos países pagan para obtener esas vacunas a través de COVAX y otros, los de menos recursos, las reciben como donación. COVAX está manejado por organizaciones como The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI); Gavi, The Vaccine Alliance y la OMS, entre otros.

Al día de hoy no se han distribuido vacunas a través de este instrumento multilateral, recordó Ebrard.

El canciller también habló en nombre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, cuya presidencia pro tempore ostenta México, y reiteró el llamado a fortalecer las cadenas de suministros para garantizar el acceso “universal, justo, equitativo, oportuno” a las vacunas para enfrentar la pandemia.

México tiene acceso a vacunas para el COVID-19 gracias al apoyo de muchos países de la Unión Europea, India y China, entre otros.

“Muchas gracias a todos, pero tenemos que ver por todos los demás y los que tenemos posibilidades tenemos que ser solidarios con los que no las tienen”, dijo.

Ebrard también dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU puede desempeñar un papel activo en asegurar una distribución justa y en respaldar el llamamiento del Secretario General, Antonio Guterres, en favor de un alto al fuego mundial para poder distribuir así las vacunas.

Por su parte, Guterres también denunció en la reunión del miércoles la “poco equitativa” distribución de la vacuna, destacando que 130 países del mundo no han recibido ni una sola dosis.

“En estos momentos críticos la equidad en la vacuna es la mayor prueba de moralidad ante la comunidad global”, dijo Guterres.