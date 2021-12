Blinken se reunirá con cancilleres ruso y ucraniano

WASHINGTON (AP) — El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken se reunirá por separado el jueves con sus contrapartes ruso y ucraniano al margen de una conferencia en Estocolmo, en momentos que reina la tensión debido a la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

Un funcionario del Departamento de Estado confirmó las reuniones, que se realizarán al margen de una conferencia de ministros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Blinken se reunirá en primer término con el ministro del Exterior ucraniano Dmytro Kuleba y luego con el canciller ruso Serguei Lavrov.

Durante su viaje de una semana a Europa, Blinken se ha enfocado en las tensiones por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, cuyo gobierno busca alinearse con la OTAN y las potencias occidentales.

Se reunirán al margen de la conferencia anual de dos días de cancilleres de los 57 países de la OSCE, la organización de seguridad regional más grande del mundo, a la que pertenecen países de Norteamérica, Europa y Asia.

El funcionario que confirmó las reuniones de Blinken no estaba autorizado a hablar públicamente e informó a The Associated Press el miércoles bajo la condición de anonimato.