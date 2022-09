FILADELFIA (AP) — El presidente Joe Biden dijo el viernes que no considera a ningún partidario del expresidente Donald Trump “una amenaza al país”.

Biden pronunció el jueves un discurso el que dijo que la “ideología extrema” de Donald Trump y sus simpatizantes “amenaza las bases mismas de nuestra república”, y pidió a los estadounidenses de todos los ámbitos que ayuden a contrarrestar lo que catalogó como fuerzas oscuras dentro del Partido Republicano que intentan socavar la democracia.

Pero el viernes aclaró que “sí considero que cualquiera que llama a usar la violencia, no condena la violencia cuando se la usa, se niega a reconocer un triunfo electoral, insiste en modificar las reglas para el recuento de votos, es una amenaza a la democracia”.

Cuando la gente votó por Trump, “no votó por atacar el Capitolio. No votó por anular una elección. Votó por una ideología promovida por él”, añadió.

En su discurso desde la Sala de la Independencia en Filadelfia, Biden desató todas las amarras de la presidencia para hacer una acusación inusualmente contundente en contra de Trump y de lo que dijo se ha convertido en la cepa dominante del partido de oposición. Su andanada verbal se produjo a tan sólo dos meses de que los estadounidenses acudan a las urnas para participar en unas disputadas elecciones de mitad de mandato que Biden describió como una encrucijada para la nación.

“Muchas de las cosas que están sucediendo hoy día en nuestro país no son normales”, dijo ante cientos de asistentes, levantando la voz para acallar a los simpatizantes de Trump reunidos al exterior del edificio en el que se debatió la fundación de la nación.

Afirmó que no desaprobaba a los 74 millones de personas que votaron por Trump en 2020, pero añadió: “No hay duda de que hoy día el Partido Republicano es dominado por Donald Trump y los republicanos del MAGA”, usando el acrónimo en inglés del lema de campaña “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”.

El intento explícito de Biden de marginar a Trump y sus simpatizantes representa un pronunciado cambio de postura para el presidente, quien durante su discurso de investidura pregonó sobre la unidad nacional.

Biden, quien evitó incluso referirse al “tipo anterior” por su nombre durante su primer año de gobierno, ha sido cada vez más abierto en sus críticas hacia Trump. Envalentonado por los recientes triunfos legislativos de su partido y consciente del regreso de Trump a los titulares noticiosos, Biden está afilando sus señalamientos, tal como lo hizo la semana pasada cuando comparó la “filosofía MAGA” con un “semifascismo”.

Adentrándose en un peligroso terreno político, se esforzó por equilibrar sus críticas con un llamado a los republicanos más convencionales a que levanten la voz. Los líderes del Partido Republicano no tardaron en acusarlo de profundizar las divisiones políticas.

En una respuesta preventiva desde Scranton, Pensilvania, el líder republicano en la Cámara de Representantes Kevin McCarthy dijo que es Biden, y no los republicanos, el que intenta dividir a los estadounidenses.

“En los últimos dos años, Joe Biden ha lanzado una ofensiva contra el alma de Estados Unidos, contra su gente, contra sus leyes, contra sus valores más sagrados”, aseguró. “Ha lanzado una ofensiva contra nuestra democracia. Sus políticas han herido gravemente el alma de Estados Unidos, debilitado el ánimo de Estados Unidos y traicionado la confianza de Estados Unidos”.

Cuestionada sobre las críticas de McCarthy, la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre dijo horas antes el jueves que “entendemos que tocó una fibra sensible” con el líder republicano, y citó declaraciones previas de McCarthy en las que dijo que Trump era el responsable del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio federal.

Trump planea realizar un evento este fin de semana en el área metropolitana de Scranton.

Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que las agudas palabras de Biden reflejan su creciente preocupación por las propuestas ideológicas de los aliados de Trump y su incesante negativa a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

“La igualdad y la democracia están siendo atacadas” en Estados Unidos, aseguró Biden, quien catalogó a Trump y a sus partidarios como una amenaza para el sistema de gobierno de la nación, su posición en el extranjero y la forma de vida de sus ciudadanos.

Trump y los republicanos del MAGA “promueven a líderes autoritarios y avivan las llamas de la violencia política”, aseguró. “Están determinados a hacer que este país retroceda”.

“Un retroceso hacia un Estados Unidos donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a los anticonceptivos, no hay derecho a casarse con la persona que amas”, declaró, refiriéndose a los temas sociales que los demócratas han intentado presentar ante los votantes de cara a estas elecciones.

La aparición de Biden fue promocionada como un evento oficial financiado por los contribuyentes, una señal de cómo el presidente considera que derrotar la agenda de Trump es un objetivo político. Luces rojas y azules iluminaron los ladrillos de la Sala de la Independencia y una banda de la Marina interpretó “Hail to the Chief” mientras un par de centinelas del Cuerpo de Infantería de Marina montaban guardia en el fondo. Sin embargo, las principales cadenas de televisión no transmitieron el discurso en vivo.

El presidente le pidió a la ciudadanía que “vote, vote, vote” para proteger su democracia. “Durante mucho tiempo, nos hemos reconfortado a nosotros mismos diciéndonos que la democracia estadounidense está garantizada. Pero no es así”.