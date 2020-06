Biden critica a Trump por artículo de The New York Times

WASHINGTON (AP) — Joe Biden arremetió el sábado contra el presidente Donald Trump debido a un artículo periodístico que de ser cierto, dijo, contiene una “revelación en verdad impactante” sobre el comandante en jefe y su fracaso en proteger a las fuerzas estadounidenses en Afganistán y enfrentarse a Rusia.

The New York Times informó el viernes que funcionarios de inteligencia estadounidenses concluyeron hace meses que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció en secreto recompensas a combatientes vinculados con el Talibán por matar a efectivos estadounidenses en Afganistán. Según el texto, los rusos ofrecieron el año pasado las recompensas por ataques eficaces, cuando Estados Unidos y el Talibán sostenían conversaciones para poner fin a la prolongada guerra.

“La revelación en verdad impactante del Times si es verdadera, y vuelvo a enfatizar, es que el presidente Trump, el comandante en jefe de los efectivos estadounidenses que están en servicio en un peligroso teatro de guerra, ha sabido esto durante meses, según el Times, y lo peor es no haber hecho nada”, dijo Biden, el seguro candidato presidencial demócrata, durante una conferencia abierta virtual.

La Casa Blanca dijo que Trump y el vicepresidente Mike Pence nunca fueron informados sobre esa información de inteligencia.

“Esto no habla del mérito de la supuesta inteligencia sino de la imprecisión del artículo de The New York Times al sugerir equivocadamente que el presidente Trump fue informado sobre el asunto”, declaró la secretaria de prensa Kayleigh McEnany en un comunicado.

Rusia dijo que el artículo eran “tonterías”.

“Esta maquinaria tosca claramente ilustra el bajo nivel de la capacidad intelectual de los propagandistas de la inteligencia estadounidense, quienes en lugar de inventar algo más verosímil tienen que hacer estas tonterías”, afirmó el Ministerio del Exterior de Rusia.

El Times citó a un portavoz del Talibán que negó que sus combatientes tuvieran un acuerdo de ese tipo con la agencia rusa de inteligencia.

El periódico, que citó a funcionarios que no identifico pero enterados de información de inteligencia, dijo que las conclusiones fueron entregadas a Trump y discutidas a finales de marzo por su Consejo de Seguridad Nacional. Los funcionarios elaboraron posibles respuestas, comenzando con una queja diplomática a Rusia, pero la Casa Blanca no ha autorizado aún medida alguna, según el artículo.