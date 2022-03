WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden declaró el lunes que “no se disculpará” ni se “retractará” por su comentario del fin de semana de que el mandatario ruso Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”, en un intento por dejar atrás la controversia que ensombreció su reciente gira por Europa.

Biden también insistió en que no está pidiendo un cambio de régimen en Moscú, lo que habría representado un giro drástico hacia una confrontación directa con otra potencia nuclear.

“Estaba expresando la indignación moral que siento hacia este hombre”, dijo Biden. “No estaba hablando de un cambio de política”.

La estridente declaración de Biden sobre Putin, efectuada al final de un discurso que pronunció el sábado en Varsovia para alentar a las democracias a una larga lucha global contra la autocracia, fue criticada en Estados Unidos y sacudió a algunos aliados de Europa occidental.

Biden rechazó la percepción de que su comentario pudiera agravar las tensiones en torno a la guerra en Ucrania o que azuzaría la propaganda rusa sobre una agresión de Occidente.

“Nadie cree... que yo estuviera hablando de derrocar a Putin", dijo Biden, y añadió que “lo último que quiero es involucrarme en una guerra terrestre o en una guerra nuclear con Rusia”.

Dijo que estaba expresando una “aspiración” y no un objetivo de la política exterior estadounidense.

“Personas así no deberían estar gobernando naciones. Pero lo están”, comentó. “El hecho de que lo estén no significa que no pueda expresar mi indignación al respecto”.

La declaración de Biden en Varsovia resonó en todo el mundo a pesar de los rápidos intentos de la Casa Blanca por aclarar que el presidente únicamente quiso decir que a Putin “no se le puede permitir ejercer poder sobre sus vecinos o la región”.

El lunes, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, respondió al discurso de Biden diciendo que “necesitamos una distensión. Necesitamos reducir las tensiones militares y reducir la retórica".

A pesar de que Biden ha destacado frecuentemente la unidad de Estados Unidos con sus aliados europeos desde que comenzó la invasión a Ucrania, parece haber causado cierta incomodidad al arremeter contra Putin en Varsovia.

El mandatario francés Emmanuel Macron dijo el domingo que él “no usaría esos términos, porque sigo hablando con el presidente Putin. Porque, ¿qué es lo que queremos lograr de manera colectiva? Queremos poner fin a la guerra que Rusia lanzó en Ucrania, sin librar la guerra y sin que se agrave".