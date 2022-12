Argentina: turista fallece en crucero por impacto de oleaje

BUENOS AIRES (AP) — Una persona que viajaba como turista en el crucero noruego Viking Polaris falleció luego de que la embarcación sufrió el impacto de un fuerte oleaje cuando se dirigía al puerto de Ushuaia, en el sur de Argentina, mientras otros cuatro pasajeros sufrieron lesiones.

La empresa Viking dijo que el hecho ocurrió el martes por la noche y que el barco, que sufrió “daños limitados” a causa de las olas, llegó al día siguiente a Ushuaia, sobre aguas del Atlántico sur y a unos 3.100 kilómetros al sur de Buenos Aires.

“Con gran tristeza confirmamos que un huésped falleció tras el incidente. Hemos notificado a la familia y le hemos transmitido nuestro más sentido pésame”, dijo la empresa de cruceros en un comunicado al que tuvo acceso el viernes The Associated Press en el que no detalló la identidad de la víctima. Agregó que está investigando “los hechos que rodean” el incidente.

Viking indicó además que otros cuatro pasajeros sufrieron lesiones que no ponen en peligro su vida y fueron atendidos por el médico de a bordo y personal sanitario.

La agencia oficial de noticias argentina Telam dijo que la persona fallecida es una mujer estadounidense que habría recibido los golpes de una superficie vidriada que se desplomó cuando la embarcación atravesaba una tormenta con fuertes vientos.

La empresa señaló que está organizando con los pasajeros y tripulación el viaje de regreso, ya que decidió cancelar la próxima salida programada del barco hacia la Antártida del 5 al 17 de diciembre.

El crucero quedó anclado en las inmediaciones del puerto de Ushuaia, donde un juzgado federal abrió una causa para determinar lo ocurrido.

La empresa indicó en su página web que para explorar remotas regiones del mundo cuentan “con dos pequeños barcos de clase expedición específicamente construidos y de última generación: Viking Octantis y Viking Polaris”.

El Viking Polaris, una embarcación que cuenta con instalaciones de lujo y fue construida en 2022, tiene capacidad para 378 pasajeros y 256 tripulantes.