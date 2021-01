Algunas variantes de COVID socavarían efectividad de vacunas

Algunos científicos están reportando señales inquietantes de que ciertas mutaciones recientes del coronavirus que provoca el COVID-19 podrían reducir ligeramente la efectividad de dos vacunas, aunque enfatizan que de todas formas las inoculaciones sí protegen contra la enfermedad.

Los investigadores expresaron inquietudes el miércoles sobre los hallazgos preliminares, en parte porque dejan entrever que futuras mutaciones podrían socavar la efectividad de las vacunas. La investigación estudió las variantes del virus encontradas en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil, y estuvo encabezada por científicos de la Universidad Rockefeller de Nueva York y de los Institutos Nacionales de la Salud, entre otros sitios.

Un estudio distinto y más limitado publicado el miércoles ofreció noticias más alentadoras sobre la protección que brinda una vacuna contra algunas de las variantes.

Una forma en que las vacunas operan es incitar al sistema inmunológico a producir anticuerpos que impiden que el virus infecte a las células. Los investigadores de Rockefeller obtuvieron muestras de sangre de 20 personas que habían sido inoculadas, ya sea con la vacuna de Pfizer o la de Moderna, y estudiaron sus anticuerpos frente a diversas variantes del virus en el laboratorio.

Con algunos, los anticuerpos no funcionaron tan bien contra el coronavirus —la actividad fue de una a tres veces menor— dependiendo de la mutación, comentó el doctor Michel Nussenzweig, líder del estudio.

“Es una pequeña diferencia, pero definitivamente es una diferencia”, comentó. La respuesta de los anticuerpos “no es tan buena” a la hora de bloquear el virus.

Un estudio anterior estableció que las dos vacunas tienen una efectividad de aproximadamente el 95% en prevenir el COVID-19.

Los hallazgos más recientes fueron publicados el martes por la noche en un sitio web para investigadores y aún no han sido publicados en una revista ni revisados por otros científicos. Nussenzwieig es financiado por el Instituto Médico Howard Hughes, que también apoya la cobertura científica de The Associated Press. La universidad ha solicitado una patente en relación con el trabajo del doctor.

El coronavirus ha estado adquiriendo mayor diversidad genética, y los científicos dijeron que ello se debe principalmente a la elevada tasa de casos nuevos. Cada infección nueva le da al virus la oportunidad de mutar conforme hace copias de sí mismo.

Las variantes más recientes, o versiones del virus, que surgieron en Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil parecen propagarse con mayor facilidad, y los científicos dicen que eso generará más casos, muertes y hospitalizaciones. Las nuevas variantes no parecen provocar una forma más grave de la enfermedad, pero su capacidad de socavar a la larga a las vacunas es preocupante.

Pfizer y su socio alemán BioNTech reportaron el miércoles una segunda ronda de hallazgos reconfortantes sobre su vacuna contra una de las variantes.

Hace unas semanas, Pfizer e investigadores del Centro Médico de la Universidad de Texas dijeron que la vacuna seguía siendo efectiva contra una mutación llamada N501Y de las nuevas variantes encontradas en Gran Bretaña y Sudáfrica. De la misma forma, no hubo indicios de problemas cuando la probaron en otras mutaciones.

Moderna y AstraZeneca, que fabrica un tipo diferente de vacuna contra el COVID-19 utilizada en algunos países, también han estado probando cómo funcionan sus vacunas ante distintas mutaciones.

La periodista de The Associated Press Lauran Neergaard contribuyó a este despacho.

