AP Explica: ¿Qué sucede con la casa de bolsa virtual FTX?

A la debacle de la casa de bolsa de criptomonedas FTX se suma la pérdida de miles de millones de dólares después de experimentar el equivalente en monedas virtuales de un pánico bancario.

La casa de bolsa, que llegó a ser una de las más grandes del mundo, intentó declararse en bancarrota la semana pasada, y su fundador y director general renunció. Horas más tarde, la compañía dio a conocer que hubo un “acceso no autorizado” y que había fondos desaparecidos. Los analistas señalan que se habrían perdido cientos de millones de dólares.

El desplome del que fuera un gigantesco mercado financiero ha tenido repercusiones en toda la industria. A continuación, un vistazo al colapso de la empresa hasta ahora.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ FTX EN BANCARROTA?

Los clientes huyeron de la casa de bolsa debido a las inquietudes de si FTX tenía capital suficiente, y accedió a venderse a su competidor Binance. Pero el acuerdo fracasó en lo que Binance realizaba su investigación sobre el balance financiero de FTX.

FTX había valuado sus activos en entre 10.000 y 50.000 millones de dólares, y había enumerado a más de 130 empresas afiliadas en todo el mundo, según la solicitud de bancarrota.

FTX y decenas de compañías afiliadas —incluyendo el fondo de riesgo Alameda Research, del director general Sam Bankman-Fried— presentaron la solicitud de bancarrota el viernes en Delaware.

Lo sucedido esta semana representa un sorprendente giro para Bankman-Fried, quien hace unos meses fuera elogiado como salvador luego de ayudar a rescatar a varias compañías de criptomonedas que habían caído en problemas financieros. Recientemente se calculó que tenía una fortuna de 23.000 millones de dólares, y ha sido un importante donador político para el Partido Demócrata.

¿FTX FUE HACKEADA?

FTX confirmó el sábado que hubo un acceso no autorizado a sus cuentas, horas después de que la compañía solicitara la bancarrota.

En redes sociales surgió el debate sobre si la compañía fue hackeada o si uno de sus integrantes se robó los fondos, una posibilidad que los expertos en criptomonedas no pudieron descartar.

Se desconoce exactamente el monto involucrado, pero analistas de la compañía Elliptic estimaron el sábado que faltaban 477 millones de dólares de la casa de bolsa. El nuevo director general de FTX John Ray III señaló que suspendería la capacidad de comercializar o retirar fondos y que tomaría medidas para proteger los activos de los clientes.

¿SE ESTÁ INVESTIGANDO A FTX?

La Policía Real de Bahamas informó el domingo que inició una investigación a FTX, lo que se suma a los otros problemas de la empresa. La policía indicó en un comunicado que está trabajando con los reguladores de valores de Bahamas para “investigar si ocurrió alguna actividad criminal” en torno a la plataforma de criptomonedas, que mudó sus oficinas a la nación caribeña el año pasado.

¿ALGUIEN MÁS ESTÁ INVESTIGANDO?

Incluso antes de la solicitud de bancarrota y la desaparición de fondos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus iniciales en inglés) empezaron a examinar a FTX para determinar si hubo alguna actividad criminal o algún delito financiero, según una persona al tanto del tema que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no podía divulgar detalles de la investigación.

¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIONES?

Las compañías que respaldaron a FTX están reduciendo el valor de inversiones, y los precios del bitcoin y otras monedas virtuales han ido a la baja. Políticos y reguladores han estado pidiendo una supervisión más estricta de la inmanejable industria. FTX señaló el sábado que traspasaría todos los activos digitales que pudiera identificar a un nuevo “custodio de billeteras en frío”, que en esencia significa una forma de almacenar activos sin permitir un control remoto.

FTX también había suscrito una serie de acuerdos relacionados con el deporte, algunos de los cuales se están desmoronando. El Heat de Miami de la NBA y el condado Miami-Dade decidieron el viernes poner fin a su relación con FTX y cambiar el nombre del estadio del equipo. También el viernes, Mercedes dijo que retiraría inmediatamente los logotipos de FTX de sus coches de Fórmula 1.