AMLO se muestra a favor de que mexicanos compren Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró el jueves a favor de que inversionistas mexicanos sean los que adquieran parte de los negocios y activos de Banamex que pondrá a la venta el grupo financiero estadounidense Citigroup.

López Obrador dijo, en un video que difundió en las redes sociales desde el palacio de gobierno, que no estaba en contra de que Banamex, el tercer mayor banco del país, siga en manos de inversionistas extranjeros, pero admitió que “si nos gustaría que se mexicanizara este banco”.

El mandatario, que anunció a inicios de semana que se había contagiado por segunda vez de coronavirus, celebró que el presidente de Grupo Azteca, Ricardo Salinas Pliego, haya manifestado su deseo de adquirir Banamex, y asomó también como posibles compradores al empresario Carlos Slim, el banquero Carlos Hank González, propietario de Banorte, y el empresario norteño José Javier Garza Calderón.

“Suele pasar que las ganancias de la banca cuando los accionistas son extranjeros pues no se reinvierten en nuestro país”, expresó López Obrador.

Citigroup anunció el 11 de enero que dejará de operar los negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red de sucursales, como parte de una nueva estrategia de la organización que inició el año pasado en Asia, Europa y Suramérica.

La presidenta del grupo, Jane Fraser, dijo en un comunicado que el Citigroup sólo continuará operando el negocio de clientes institucionales en México con una licencia bancaria local.

El grupo estadounidense tiene previsto vender la marca de Banamex, así como sus más de 1.300 sucursales, la aseguradora y otros activos.

Tras el anuncio de Citigroup, la Secretaría de Hacienda de México señaló que dará un tratamiento “riguroso” a la venta y admitió que la salida del país de uno de los bancos más grandes plantea “asuntos delicados”.

Citibanamex es el tercer banco más grande de México y los reguladores aparentemente están preocupados de que el grupo que vaya comprar su cartera de 23 millones de clientes pueda acumular una porción demasiado grande del mercado bancario.

Citigroup adquirió en 2001, en la mayor operación financiera de compra de una compañía mexicana, Banamex-Accival dando origen al Grupo Financiero Banamex que luego se llamó Citibanamex.

En relación a su estado de salud, López Obrador informó que “voy saliendo del COVID” y que ya no tiene síntomas que puedan preocupar.

“Nunca he tenido calentura, ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación”, dijo el gobernante, de 68 años, y agregó que los síntomas de malestar y ronquera que presentó a inicios de semana han ido desapareciendo. López Obrador, quien se ha mostrado renuente a utilizar cubrebocas pero ha defendido la vacunación, se contagió por primera vez de coronavirus en enero de 2021.

“Esta variante produce síntomas muy leves. Es equivalente a una gripe”, expresó el mandatario al restarle importancia a los efectos de la variante ómicron.

El número de casos confirmados en México aumentó un 186% la semana pasada pero tanto el presidente como otras autoridades federales y de Ciudad de México insisten en que no hay que alarmarse porque las hospitalizaciones y las muertes no han aumentado al mismo ritmo. Además, llevan días subrayando la importancia de que todo aquel que no se haya vacunado lo haga, ya que es clave para que los efectos de la enfermedad sean menos severos.

De acuerdo a las cifras oficiales, 88% de los adultos mexicanos ya están inmunizados y las autoridades están acelerando ahora la aplicación de la dosis de refuerzo. No obstante, los expertos recordaron que tanto la ocupación hospitalaria como los fallecimientos son dos indicadores que pueden no aparecer durante semanas y recién detectarse después del pico de infecciones.