CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes que desea cambiarle el nombre a una región de México conocida como “Triángulo Dorado” por su producción de droga a “Triángulo de la gente buena y de la gente trabajadora”.

Esa área remota y montañosa del norte de México se encuentra donde confluyen las fronteras de los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Durante décadas, los cárteles del narcotráfico han utilizado el área para cultivar marihuana y amapola, debido a que gran parte de la región es de difícil acceso y la policía y el Ejército tienen poca presencia allí.

Pero López Obrador dijo el viernes durante una visita a la zona que el nombre estigmatiza injustamente a los habitantes.

“No me gusta, me molesta que le llamen el Triángulo Dorado, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle ‘el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora’ o ‘la región de la buena vecindad’, o algo así”, manifestó. “Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que aquí se ha dicho, y no hay que estigmatizar ninguna zona”.

En ocasiones López Obrador ha elogiado a líderes de los cárteles, y en 2019 ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para evitar un derramamiento de sangre después de que sicarios del Cártel de Sinaloa lanzaron un asalto sobre la ciudad de Culiacán para intentar obtener su liberación.

En 2021, el mandatario elogió la votación pacífica en gran medida en elecciones ese año y envió un mensaje de reconocimiento a los cárteles del narcotráfico que azuzan mucha de la violencia en el país.

La gente en los comicios “se portó muy bien, los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien”, declaró. "Se portó mal la delincuencia de cuello blanco".