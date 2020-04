A24 subasta parafernalia de películas a beneficio de NY

LOS ÁNGELES (AP) — ¿Cómo un estudio de cine independiente le devuelve algo a su ciudad en medio de la crisis del coronavirus? Si se trata de A24, minando sus departamentos de utilería, vestuario y escenografia.

El estudio dijo el miércoles que subastará parafernalia de sus filmes más populares, desde el vestido de flores de primavera que Florence Pugh usó en “Midsommar” ("Midsommar: el terror no espera la noche"), hasta el jersey de los Celtics de Boston de Kevin Garnett en “Uncut Gems” ("Diamantes en bruto").

Las ganancias irán a cuatro organizaciones benéficas que ayudan a los trabajadores en el frente de la batalla y comunidades más afectadas en Nueva York: The FDNY Foundation; The Food Bank For NYC; NYC Health + Hospitals; y The Queens Community House.

La primera subasta, al mediodía (1600 GMT) del miércoles, incluye objetos de películas como “Eighth Grade” y “Hereditary” ("El legado del diablo"), como ese espeluznante tapete cosido a mano, y otros objetos de la serie de HBO “Euphoria” ("Euforia").

La utilería de “Midsommar” estará disponible el 27 de abril; los tesoros de “Uncut Gems” el 4 de mayo; y la sirenita de madera de Robert Pattinson, y otros objetos raídos por el salitre de “The Lighthouse” ("El faro"), el 11 de mayo. Estas tres subastas subsiguientes se realizarán a las 10 de la mañana, hora de Nueva York (1400 GMT).