5 fans asistirán a reunión de "Friends" en sorteo benéfico

En esta foto del 22 de septiembre de 2002, los protagonistas de "Friends" David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox Arquette, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc, de izquierda a derecha, posan luego que el programa ganó el premio Emmy a la mejor serie de comedia en Los Angeles. (AP Foto/Reed Saxon, Archivo)

NUEVA YORK (AP) — Para su próxima gran reunión, los astros de “Friends” están invitando a varios amigos adicionales, y tú podrías ser uno de ellos.

El elenco de la popular serie de comedia anunció que cinco fans tendrán la oportunidad de asistir en persona a la grabación de la reunión y codearse con Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer a través de un sorteo benéfico.

“Sean nuestros invitados especiales para la grabación donde podrán vernos a todos juntos por primera vez en años mientras rememoramos el programa y celebramos lo mucho que nos divertimos”, anunció el elenco el martes. “Además, tómense una taza de café con nosotros en Central Perk, y reciban la experiencia VIP de ‘Friends’ en el tour a Warner Bros. Studio”.

El sorteo es organizado por The All In Challenge y participar cuesta un mínimo de 10 dólares. Todas las ganancias irán a las organizaciones No Kid Hungry, Meals on Wheels y America’s Food Fund, que beneficia a Feeding America y World Central Kitchen.

La producción del especial de HBO Max se ha retrasado debido a la pandemia del coronavirus. El plan es filmarlo en el mismo estudio en Burbank, California, donde se grabó la serie original, que se transmitió durante 10 temporadas entre 1994 y 2004.