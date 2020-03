Zeppelin gana batalla en la corte por “Stairway to Heaven”

LOS ANGELES (AP) — Un tribunal federal de apelaciones restauró el lunes el veredicto de un jurado según el cual Led Zeppelin no plagió “Stairway to Heaven".

La Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco le otorgó la gran victoria al guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant y les dio un golpe a los herederos de Randy Wolfe, de la banda Spirit. Los herederos alegaron que el megaéxito de 1971 “Stairway to Heaven” violaba los derechos de autor de la pieza de 1968 “Taurus”.

La mayoría de los 11 miembros del jurado anularon el fallo previo de 2016 de que el jurado entonces debió haber escuchado la grabación de “Taurus" y recibió instrucciones poco claras antes de fallar a favor de Page y Plant.

En debate estaba la composición de ambas canciones, no sus grabaciones, pero los demandantes buscaban presentar ambas grabaciones ante como parte de su argumento de que Page tuvo acceso a “Taurus” para demostrar una violación de derechos de autor.

Debido a que el jurado encontró que Page sí tuvo acceso a la canción, el jurado encontró en su decisión del lunes que el asunto era irrelevante, y que tocar las grabaciones habría predispuesto al jurado a considerar más que las composiciones.

“Cuando Page testificó, él cándidamente admitió que tenía ‘una copia del álbum que contiene ‘Taurus’”, dice el fallo. El jurado halló que tanto Page como Plant tuvieron acceso a la composición musical de “Taurus” antes de crear “Stairway to Heaven”, dice.

"Una vez que el jurado hizo ese hallazgo, las demás dudas sobre el veredicto del jurado giraba en torno a la similitud de los trabajos”.

Muchos de los jueces expresaron escepticismo sobre tocar las grabaciones durante una audiencia del caso en septiembre, diciendo que esa era una manera furtiva de que los demandantes lograran que el jurado oyera la grabación.

"Necesitan meter la grabación de sonido para ganar, ¿no es así?", dijo el juez Andrew D. Hurwitz al interrogar al abogado de los herederos de Wolfe, Francis Malofiy. “Pierdes el caso a menos que lo hagas. Cien de cien veces”.

La corte del noveno circuito también rompió su propio precedente sobre la cuestión de la instrucción del jurado y rechazó la llamada regla de “relación inversa”, según la cual mientras más puedan demostrar los demandantes que un presunto ladrón de una canción tuvo acceso al material original, menor los estándares para hallar similitudes entre ambos trabajos.

El juez en la corte no instruyó al jurado sobre el fallo. La decisión del lunes halló que no necesitó hacerlo.

Ninguna de las partes respondió de inmediato emails en busca de declaraciones.

En disputa está el clásico lick acústico con el que comienza "Stairway to Heaven", que incontables amateurs han tocado en tiendas de guitarra a lo largo de 50 años, y el riff en el centro del tema instrumental de Spirit “Taurus”, que sigue una línea similar.

La decisión, que puede ser apelada en la Corte Suprema Federal, es una victoria que podría sentar un precedente para artistas de la música acusados de plagio, y llega en momentos en que muchas estrellas han perdido casos de alto perfil.

Los jurados decidieron en un juicio en 2015 que "Blurred Lines" de Robin Thicke copiaba partes de "Got to Give It Up" de Marvin Gaye, y el año pasado un jurado dictó que el éxito de Katy Perry "Dark Horse" copiaba fragmentos de una canción de rap cristiano.

