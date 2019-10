Wizards firma a Beal a extensión por 72 millones y dos años

Bradley Beal, de los Wizards de Washington intenta una bandeja en la primera mitad del juego de pretemporada ante los Knicks de Nueva York, el viernes 11 de octubre de 2019. (AP Foto/Kathy Willens) Bradley Beal, de los Wizards de Washington intenta una bandeja en la primera mitad del juego de pretemporada ante los Knicks de Nueva York, el viernes 11 de octubre de 2019. (AP Foto/Kathy Willens) Photo: Kathy Willens, AP Photo: Kathy Willens, AP Image 1 of / 1 Caption Close Wizards firma a Beal a extensión por 72 millones y dos años 1 / 1 Back to Gallery

Bradley Beal firmó el jueves una extensión de contrato por dos temporadas y casi 72 millones de dólares con Washington, un gran triunfo para los Wizards y un pacto que mantendrá al estelar base fuera de la agencia libre por al menos tres años más.

Beal aún tenía dos años vigentes en su contrato actual. La extensión entra en vigor para la campaña 2021-22, y tiene una opción del jugador para el año siguiente, lo que significa que Beal no será parte del frenesí de agentes libres del verano de 2021 en la NBA.

“Es una bendición, por un lado, que siquiera me consideren un jugador franquicia, una parte de esta organización”, declaró Beal en conferencia de prensa en Washington. “Y eso me enorgullece. No recibes ese tipo de afecto y respeto y responsabilidad en cualquier parte”.

El equipo estaba dispuesto a otorgarle a Beal una extensión por tres años con un valor aproximado de 111 millones de dólares. Beal eligió dos temporadas para mantener abiertas sus opciones a futuro — puede salirse del contrato en el verano de 2022, lo que coincidiría con su décima temporada en la liga.

El umbral de los 10 años es importante. Al contar con tal cantidad de temporadas, Beal sería elegible a firmar un nuevo contrato con un valor máximo de 250 millones de dólares por las siguientes cinco campañas.