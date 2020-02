Venezuela: universitarios protestan contra Tribunal Supremo

CARACAS (AP) — Al grito de “¡autonomía para sacar la tiranía!”, un centenar de universitarios tomaron el jueves la principal autopista de la capital de Venezuela para protestar contra una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que impuso nuevas normas a las universidades para elegir a sus autoridades.

A pocas horas de que se venza el plazo que dio el máximo tribunal a la estatal Universidad Central de Venezuela (UCV) para elegir sus líderes bajo nuevas condiciones, ya que de lo contrario serían reemplazadas, varios cientos de universitarios y profesores se concentraron en una plaza del centro de estudios para manifestarse contra la sentencia.

La protesta luego se movilizó hacia la autopista Francisco Fajardo, donde un centenar de universitarios bloquearon por varios minutos todos los canales y se sentaron sobre el asfalto mientras levantaban sus brazos y gritaban consignas contra el Tribunal Supremo de Justicia, que es controlado por el gobierno.

Las universidades públicas son uno de los últimos reductos opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien ha sido señalado de recurrir a fuertes recortes presupuestarios para asfixiar y doblegar a los centros de estudio.

La sentencia que emitió en agosto pasado el máximo tribunal estableció que en seis meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCV con la participación de profesores, estudiantes, egresado, obreros y el personal administrativo. La situación desató una pugna entre las universidades y el gobierno, que fue acusado de utilizar a la Corte para violentar la autonomía universitaria e imponer nuevas normas de elecciones para lograr que el oficialismo tome el control de los centros de educación superior.

Las autoridades de la UCV descartaron que vayan a cumplir el mandato del Tribunal Supremo sobre las elecciones, que vence este jueves a la medianoche, y solicitaron una aclaratoria de la sentencia que aún no sido respondida, indicó a The Associated Press el secretario general de la Universidad Central, Amalio Belmonte, quien agregó que espera que se revise la sentencia y se prorrogue el plazo para las elecciones.

“No le tenemos miedo a nadie, ni a la sentencia ni al Tribunal Supremo de Justicia”, dijo durante la concentración la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, al advertir que no le importaba que esta noche sea destituida de su cargo. García Arocha indicó que no estaba en contra de las elecciones, pero planteó que los comicios debían ser “libres” y “plurales”.

Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, César Trómpiz, negó el jueves que al vencer el plazo del Tribunal Supremo se vayan a imponer nuevas autoridades en la UCV, y dijo a la cadena radial Unión Radio que se está a la espera de una nueva sentencia que “convoque las elecciones en tiempo que permita esa renovación necesaria”.