Tras la turbulencia, vuelve a rodar el balón en México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Tras vivir uno de sus fines de semana más turbulentos en los últimos años, el balón volverá a rodar en el torneo Apertura mexicano a partir del viernes por la noche con un partido que acaparará los reflectores al involucrar al atribulado Veracruz. La visita al Tijuana encuentra a los Tiburones Rojos aún inmersos en crisis por el reclamo de sus jugadores de una deuda de salarios que excede los seis meses.

Derivado de esa falta de pago, el once titular realizó una protesta el viernes pasado al quedarse inmóviles durante los primeros minutos de un partido ante Tigres. Éstos aprovecharon la situación para anotar un par de goles rumbo a una victoria 3-1.

No fue el único incidente que remeció a la máxima división del fútbol mexicano el pasado fin de semana. Una violenta pelea entre las barras de Querétaro y el Atlético de San Luis provocó que el partido fuera suspendido en sus minutos finales.

Pero las cosas parece que volverán a la normalidad en la 15ta fecha.

Jugadores del primer equipo del Veracruz, como el delantero argentino Cristian Menéndez, afirmaron que la manera de protestar fue la equivocada y que buscarían otras vías de manifestar su inconformidad. El volante Ángel Reyna dijo a la estación W Radio que llegaron a un acuerdo con el dueño del equipo Fidel Kuri, aunque ninguna autoridad ha confirmado que el problema ha sido resuelto.

Además del partido entre Tijuana y Veracruz, el viernes chocan Atlas-Necaxa y Morelia-Santos.

Para el sábado se disputa el partido más atractivo: el campeón Tigres recibe a un Cruz Azul obligado a conseguir la victoria para mantenerse aspirando por un boleto a la liguilla y poder pelear por su primer cetro de liga desde el Invierno 97.

Tras vencer a los Tiburones Rojos, los universitarios poseen 23 puntos y ubicarse en la quinta posición.

Muy detrás marcha la Máquina, en el 14to puesto con 16 unidades.

“Nosotros estamos concentrados en los cuatro partidos que nos restan porque queremos la calificación y no vamos a descuidar cada partidos”, dijo el entrenador de los celestes, el uruguayo Robert Dante Sibodi. “Todos nos estamos jugando el puesto pero no veo presionados a mis jugadores, los veo comprometidos pero conscientes de que por nuestra culpa estamos contra las cuerdas y ya no podemos dejar puntos regados”.

Otro equipo obligado a ganar para mantener viva su esperanza de liguilla es Chivas, que el domingo visita a Ciudad Juárez.

El Guadalajara tiene apenas 13 unidades y es 16to. Los Bravos alcanzan 14 puntos y son 15tos.

Para el sábado, Pumas procurará regresar a zona de clasificación de donde salió recientemente cuando visite al Querétaro.

Los felinos cayeron la semana pasada ante León y resbalaron a la décima posición con 18 unidades.

Los Gallos Blancos han sido una de las revelaciones del torneo y con 24 puntos se ubican terceros.

El sábado, el América recibirá a Puebla. Las Águilas totalizan 22 unidades para ubicarse sextos y los poblanos son penúltimos con 13.

En otros encuentros: León-San Luis y Toluca-Pachuca.