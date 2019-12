Tiroteo en base militar en Florida deja 1 muerto, 11 heridos

PENSACOLA, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre murió el viernes después de abrir fuego contra varias personas en la Base Aérea Naval de Pensacola, y al menos 11 personas fueron hospitalizadas, informaron las autoridades.

La vocera policial Amber Southard dijo a The Associated Press que el agresor falleció. No se conocían las circunstancias por el momento.

Cinco personas fueron transportadas al hospital Baptist Health Care in Pensacola, dijo la vocera Kathy Bowers. Otras seis quedaron internadas en Ascension Sacred Heart, dijo el vocero Mike Burke. En ninguno de los dos establecimientos se reveló el estado de los heridos.

El vocero de la base, Jason Bortz, dijo que las instalaciones están cerradas.

La base emplea a más de 16.000 efectivos militares y 7.400 civiles, según su sitio web. Se extiende sobre el malecón de Pensacola y domina la economía de la zona.

Es la sede del equipo de acrobacia aérea Blue Angels y el Museo Nacional de Aviación Naval, una concurrida atracción turística.