El presidente Donald Trump habla con periodistas en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el viernes 25 de octubre de 2019, antes de abordar el Marine One para un viaje corto a la Base Andrews de la Fuerza Aérea. El índice de aprobación de Trump se está manteniendo inmutable, en momentos en que la Cámara de Representantes procede con una investigación de juicio político que pudiera poner en peligro su presidencia, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. (Foto AP/Susan Walsh) less