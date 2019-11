Sondeo muestra apoyo a pesquisa de juicio político a Trump

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata de California, segundo de derecha a izquierda, habla durante una coferencia de prensa en el Capitolio, en Washington, el jueves 31 de octubre de 2019. (AP Foto/Susan Walsh) less El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata de California, segundo de derecha a izquierda, habla durante una coferencia de prensa en el Capitolio, en ... more Photo: Susan Walsh, AP Photo: Susan Walsh, AP Image 1 of / 1 Caption Close Sondeo muestra apoyo a pesquisa de juicio político a Trump 1 / 1 Back to Gallery

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los estadounidenses aprueba la investigación de juicio político al presidente Donald Trump, más que quienes están en contra, si bien sólo aproximadamente un tercio de ellos considera que la pesquisa debería ser una de las máximas prioridades del Congreso, de acuerdo con un nuevo sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Ese sólido respaldo, en su caso, podría servir como una advertencia para la Casa Blanca y la campaña de reelección de Trump, que han insistido que el hecho de buscar el juicio político terminaría siendo un punto débil para los demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de 2020.

No obstante, los resultados de la encuesta también presentan algunas alertas para los demócratas: la mayoría de la gente considera que los integrantes de la Cámara de Representantes actúan principalmente por motivos políticos en lugar de hacerlo como un deber, mientras investigan las relaciones del presidente con Ucrania y si el mandatario abusó de su poder o puso en riesgo la seguridad nacional al tratar de presionar al país europeo a ofrecer elementos que le jugarían en contra a un rival político de Trump: Joe Biden.

Y las evaluaciones del desempeño del presidente generalmente se han mantenido estables a pesar de que la investigación se ha revelado a ritmo acelerado.

En general, 47% dijo apoyar la pesquisa de juicio político, mientras que 38% la desaprueba. Al igual que la mayoría de las evaluaciones a Trump y Washington, las opiniones sobre el juicio político están marcadamente polarizadas. Una vasta mayoría de demócratas aprueba la investigación, incluyendo un 68% que la aprueba categóricamente.

Entre ellos se encuentra Sandra Shrewsbury, de 70 años y residente de Greencastle, Indiana. Ella considera que el juicio político a Trump debió hacerse desde hace mucho tiempo. "Realmente me preocupa este país si esto no se detiene", dijo ella respecto al periodo de Trump al frente del gobierno.

___

La encuesta AP-NORC a 1.075 adultos fue realizada del 24 al 28 de octubre usando una muestra trazada por AmeriSpeak Panel con base en probabilidad, de NORC, y la cual está diseñada para ser representativa de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 4,1 puntos porcentuales. Los encuestados fueron seleccionados primeramente al azar usando métodos de muestreo con base en direcciones y posteriormente fueron entrevistados vía internet o telefónica.

___

En línea: AP-NORC Center: http://www.apnorc.org

___

La videoperiodista de The Associated Press Sarah Blake Morgan en Charlotte, Carolina del Norte, contribuyó a este despacho.