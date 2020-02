Pérez listo para volver con los Reales tras un año fuera

SURPRISE, Arizona, EEUU. (AP) — Como parte de su preparación para volver a las Grandes Ligas tras una ausencia de una temporada, el cátcher Salvador Pérez cumplió una sesión de bullpen con el prospecto Brady Singer, al comenzar los entrenamientos de primavera de los Reales de Kansas City el miércoles.

Pérez se lesionó un ligamento en el codo derecho durante un ejercicio en los entrenamientos de pretemporada del año pasado. El venezolano, elegido seis veces al Juego de Estrellas, fue sometido el 6 de marzo a una cirugía Tommy John por el médico de los Dodgers de Los Ángeles, Neal ElAttrache. Pérez puede ya batear y lanzar a las bases.

“Estoy al 90%, cerca del 100 de hacer cualquier cosa”, dijo Pérez. “Veremos qué dice (el médico) para hacer más trabajo de campo. Me siento bien”.

Pérez indicó que fue difícil observar y no jugar el año pasado, cuando los Reales terminaron con menos de 100 triunfos por segundo año consecutivo.

“Empiezas a pensar demasiado”, indicó Pérez. “Es bueno estar de regreso, estoy listo. Espero mantenerme saludable para el primer día”.

Cerca de cumplir 30 años en mayo, Pérez ha ganado cinco veces el Guante de Oro y fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2015. Su promedio de bateo es de .266, con 141 cuadrangulares y 503 carreras impulsadas en ocho temporadas en las Grandes Ligas.

“Realmente no tengo que recordarle a la gente”, comentó. “Ya lo saben, me conocen. Saben que me encanta jugar béisbol. Cuando se encienden las luces, es mi momento”.

El mánager Mike Matheny no descartó utilizar en ciertos momentos a Pérez en primera base.

“Si me necesitan en un par de juegos no tengo ningún problema”, aseguró Pérez. “No me gusta pensar que seré un primera base o un bateador designado, yo soy cátcher. Me preparo para ser cátcher en 162 partidos o más si nos toca estar en postemporada”.

Pérez conectó 27 jonrones tanto en 2017 como 2018, su cuarta temporada consecutiva con al menos 21 cuadrangulares.

“Se ve bien y listo para salir”, comentó Matheny.