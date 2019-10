Pelea Shields-Habazin, suspendida tras altercado en pesaje

La boxeadora Ivana Habazin asiste a su entrenador, Bashir Ali, luego de ser golpeado por un hombre y caer al piso antes del pesaje de Habazin para su pelea con Claressa Shields, el viernes 4 de octubre de 2019, en Flint, Michigan. (Jake May/The Flint Journal vía AP)

FLINT, Michigan, EE.UU. (AP) — La largamente esperada pelea de Claressa Shields en su ciudad natal fue cancelada luego que el entrenador de su rival resultó lesionado en un altercado previo al pesaje.

Se suponía que Shields enfrentaría a la croata Ivana Habazin el sábado por la noche, pero la pelea fue suspendida después que el entrenador de Habazin fue hospitalizado tras el incidente del viernes. Salita Promotions informó que el resto de la cartelera se realizaría como se programó, y Showtime televisaría una función de dos combates.

La pelea sería la primera profesional de Shields en su ciudad natal de Flint. La bicampeona olímpica ha ganado títulos en la categoría de peso súper medio y unificó los cinturones de peso medio con una victoria sobre la anteriormente invicta Christina Hammer en abril. Aceptó esta pelea en las 154 libras (69,85 kilogramos), tratando de convertirse en campeona en tres divisiones.

“Tuve que perder mucho peso para esta pelea, porque limpié la división de las 160 libras (72,57 kilogramos)”, dijo Shields al comienzo de la semana. “Cada vez que ya no hay rival, alguien más intenta decirme que no soy la mujer más grande de todos los tiempos, y amo cuando dicen eso porque quiero que vengan a mostrarme que no soy la mujer más grande de todos los tiempos”.

Se suponía que Habazin (20-3) haría su debut en Estados Unidos, pero no sucederá este fin de semana.

La pelea Shields-Habazin estaba programada inicialmente para el 17 de agosto, pero tuvo que ser pospuesta debido a una lesión de Shields.