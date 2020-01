Foto tomada el 16 de enero del 2020 de los senadores estadounidenses tomando juramento antes del "impeachment" al presidente Donald Trump, en el Congreso en Washington. Durante el juicio a Trump, prevalecerán en el Senado unas antiguas normas de conducta: los senadores no podrán hablar con la persona de al lado, usar el teléfono celular o salir del recinto. (Senate Television via AP, File) less