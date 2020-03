Pandemia de coronavirus causa reducción en pruebas de dopaje

Nieve cae sobre los anillos olímpicos cerca del Nuevo estadio Nacional en Tokio, Japón, el 14 de marzo del 2020. (AP Foto/Jae C. Hong)

DÜSSELDORF, Alemania (AP) — Aunque las organizaciones antidopaje en todo el mundo han reducido los análisis debido a la pandemia de coronavirus, los deportistas olímpicos aún pueden esperar que les toquen la puerta.

El Comité Olímpico Internacional ha dicho que sigue “completamente comprometido” con inaugurar los Juegos de Tokio el 24 de julio, así que los especialistas a cargo de las pruebas de dopaje siguen visitando deportistas en un momento en que mucha gente trata de evitar contactos sociales.

“Comenzando inmediatamente, los análisis realizados por la USADA (la agencia antidopaje de Estados Unidos) se centrarán en pruebas críticas en aquellos en deportes que siguen compitiendo y aquellos en preparación para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, dijo Travis Tygart, director de la agencia estadounidense, en un video para anunciar recortes en el programa de pruebas.

La Agencia Nacional Antidopaje de Alemania está reduciendo también sus pruebas, e indicó que cancelar los Juegos Olímpicos le permitiría reducirlas más.

“Como los Juegos Olímpicos y Paralímpicos hasta ahora no han sido cancelados ni aplazados, es importante que los deportistas tengan una oportunidad justa en Tokio. Eso incluye los necesarios controles antidopaje y el programa preolímpico de pruebas”, dijo la agencia alemana.

Las agencias en Gran Bretaña y Austria han anunciado también reducciones significativas.

La agencia antidopaje de Rusia, conocida como RUSADA, señaló que mantiene a pleno su programa de pruebas fuera de competencia pese a tener a su personal de oficina trabajando desde casa.

“De hecho, no hemos reducido aún, pero me imagino que tendremos que hacerlo”, dijo la vicedirectora de RUSADA Margarita Pakhnotskaya a The Associated Press en un mensaje de texto el miércoles.

Varias agencias han dicho que respetarán los deseos de un deportista a aislarse, pero diferentes países requieren diferentes tipos de pruebas.

Las pruebas de dopaje están divididas en dos categorías principales. Los deportistas son sometidos a pruebas en competencias, así que cuando los eventos son cancelados _ incluyendo la mayoría de las eliminatorias olímpicas _ eso naturalmente significa una reducción de las pruebas. Los deportistas además tienen que informar regularmente sobre sus paraderos para permitir pruebas sorpresivas fuera de competencias, incluyendo en casa o en los campos de entrenamientos.

Las reducciones en las agencias antidopaje pudieran afectar además los esfuerzos para sancionar a deportistas que dan positivo por la presencia de sustancias prohibidas.

Alexander Besputin, el campeón mundial welter de la AMB, dio positivo en diciembre tras un combate titular en Mónaco. Una segunda muestra iba a ser analizada en Francia el martes, pero la prueba fue cancelada debido al brote, dijo el púgil a la agencia noticiosa estatal rusa Tass. Besputin, quien reside en California, niega haber cometido violaciones.