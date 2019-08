Oro histórico de Paraguay, en cierre brillante de Lima 2019

LIMA (AP) — El primer oro de Paraguay en toda la historia de los Juegos Panamericanos fue la última hazaña deportiva que se escribió en Lima 2019 antes de la ceremonia de clausura.

Coronó una jornada final que incluyó un monopolio ecuatoriano en la marcha de los 50 kilómetros, una coronación dominicana en el voleibol de mujeres y una heroína de arco y flecha que acudió al rescate de sus compañeros mexicanos, en un verde campo rodeado por barriadas enclavadas en los cerros.

Fabrizio Zanotti asombró con su triunfo en el golf. El guaraní de 36 años firmó un último recorrido de 70 golpes, para un acumulado de 269, 15 debajo del par. Ello lo dejó igualado con el guatemalteco José Manuel Toledo y con el chileno Guillermo Pereira.

Hubo necesidad de disputar un desempate, que dejó a Pereira con el bronce, a Toledo con la plata y a Paraguay con su primera presea de oro en la historia de los Juegos Panamericanos.

Antes de la inauguración de los Juegos en Lima, la cosecha acumulada de Paraguay en las XVII ediciones anteriores era de apenas 10 preseas _dos de plata y ocho de bronce. Tan sólo en estos Juegos Panamericanos obtuvo un oro, tres platas y dos bronces.

Y el golf reditó dos de esas preseas de plata. Julieta Granada obtuvo el segundo puesto en el individual de mujeres, mientras que Paraguay se llevó otra medalla plateada en equipos mixtos.

“Me emociona saber que he conseguido la primera medalla de oro para Paraguay”, expresó Zanotti, antes de romper en llanto frente a los periodistas. “Costó mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. He trabajado mucho para llegar a este momento, y por eso me emociona... Mientras más cuesta, más se disfruta”.

En cuanto a adversidades, Claudio Villanueva podría escribir un libro. El ecuatoriano dedicó su medalla dorada en la marcha a su padre desaparecido hace dos años.

“Si estás vivo, si me estás viendo, para ti va esta medalla, pero si estás muerto, que me cuides desde el cielo”, dijo el andarín, cuya compatriota Johana Ordóñez se coronó en la rama femenina.

Las dominicanas se coronaron en el voleibol

Dieciséis años después de coronarse por primera vez en la historia en los Juegos Panamericanos, como locales en 2003, las dominicanas volvieron a lograrlo con una victoria en cuatro sets sobre Colombia.

Pero la selección cafetera puede alegrarse con su plata, primera presea que conquista en este deporte.

“Es algo histórico para el país”, dijo la jugadora Amanda Coneo. “Muy contenta por el trabajo que hemos hecho. Hay que seguir trabajando porque queremos más. Ahora, a disfrutar de esta medalla que vale muchísimo para nosotras”.

En el campo de Villa María del Triunfo, la mexicana Alejandra Valencia se proclamó campeona en arco recurvo individual para mujeres. Antes de su victoria, los mexicanos padecían una sequía de oros en un deporte en el que, por momentos, le llegaron a plantar cara a las potencias del mundo.

La medalla de Valencia le dio a México una cosecha total de 37 oros en Lima, la mejor que ha tenido en la historia durante unos Juegos Panamericanos realizados fuera de casa.

Además, los deportistas mexicanos no dejaron de ganar al menos un oro en uno solo de los días que duraron los Juegos. Ello no había ocurrido jamás.

En más de la última jornada en Lima:

_Andrés Madera dio a Venezuela el oro en el karate. Superó por decisión al chileno Camlo Velozo en el combate final, dentro de la categoría de los 67 kilos.

_También en el karate, la dominicana Tanya Rodríguez doblegó a la chilea Susana Li, para quedarse con la presea dorada. Otra dominicana, Pamela Rodríguez Ogando, se proclamó campeona con un triunfo por 6-2 sobre la venezolana Omaira Molina.

_El venezolano Daniel Dhers se llevó la medalla de oro en el BMX, dentro de la modalidad de estilo libre. La plata fue para el argentino José Torres.