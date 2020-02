Organizadores Tokio 2020, COI siguen preparando los Juegos

Turistas con mascarillas posan para un foto delante del Nuevo Estadio Nacional, donde se celebrarán las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 23 de febrero de 2020, en Tokio. (AP Foto/Jae C. Hong) less Turistas con mascarillas posan para un foto delante del Nuevo Estadio Nacional, donde se celebrarán las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el 23 de febrero de 2020, ... more Photo: Jae C. Hong, AP Photo: Jae C. Hong, AP Image 1 of / 1 Caption Close Organizadores Tokio 2020, COI siguen preparando los Juegos 1 / 1 Back to Gallery

TOKIO (AP) — El Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores de Tokio 2020 siguen avanzando según lo previsto para la celebración de los Juegos Olímpicos a pesar de la amenaza de propagación del coronavirus, dijo el miércoles un vocero del gobierno japonés.

Las declaraciones Yoshihide Suga siguieron a la afirmación del exvicepresidente del COI Dick Pound de que los organizadores tienen un plazo de tres meses para decidir el futuro de la cita olímpica.

Está previsto que los Juegos Olímpicos comiencen el 24 de julio con 11.000 atletas en competición. Los Paralímpicos arrancan el 25 de agosto con 4.400.

Pound dijo a The Associated Press que el virus de rápida propagación podría cancelar los Juegos. Suga apuntó que la opinión de Pound no refleja el punto de vista oficial del COI, que ha dicho repetidamente que no hay planes para cancelarlos o demorarlos.

El brote de coronavirus detectado en China en diciembre ha infectado a más de 80.000 personas y causó más de 2.700 muertes en todo el mundo. China reportó 2.715 decesos en 78.064 casos en el territorio continental. En Japón, el COVID-19, la enfermedad causada por el virus, dejó cinco fallecidos.

“Con respecto al comentario de este miembro, el COI ha respondido que esta no es su posición oficial y que el COI sigue adelante con los preparativos para los Juegos según lo previsto”, apuntó Suga, hablando en japonés, en su conferencia de prensa diaria.

Pound forma parte del Comité Olímpico Internacional desde 1978, donde fungió dos veces como vicepresidente, y fue el presidente fundador de la Agencia Mundial Antidopaje.