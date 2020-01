Nuevo terremoto magnitud 6 remece Puerto Rico

SAN JUAN, Puerto Rico (AP) — Un terremoto de magnitud 6 remeció a Puerto Rico el sábado y causó nuevos daños en la costa sur de la isla, donde sismos recientes destruyeron viviendas y escuelas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el temblor se produjo 13 kilómetros (8 millas) al sur de Indios a la escasa profundidad de 10 kilómetros (seis millas).

