NBA multa a Marcus Smart por criticar el arbitraje

Marcos Smart, de los Celtics de Boston, derecha, intenta frenar a Pascal Siakam, de los Raptors de Toronto, en la segunda mitad del partido de la NBA en Boston, el viernes 25 de octubre de 2019. (AP Foto/Michael Dwyer) less Marcos Smart, de los Celtics de Boston, derecha, intenta frenar a Pascal Siakam, de los Raptors de Toronto, en la segunda mitad del partido de la NBA en Boston, el viernes 25 de octubre de 2019. (AP ... more Photo: Michael Dwyer, AP Photo: Michael Dwyer, AP Image 1 of / 1 Caption Close NBA multa a Marcus Smart por criticar el arbitraje 1 / 1 Back to Gallery

NEW YORK (AP) — La NBA multó el viernes al perimetral de Boston, Marcus Smart, con 15.000 dólares por criticar el arbitraje.

La NBA sancionó al jugador un día después de sus comentarios que siguieron a la victoria de visitantes de los Celtics por 108-87 sobre Charlotte.

“Quisiera de verdad que marcaran correctamente durante el partido”, dijo Smart el jueves en la noche.

“En mucho de lo que marcaron no entendí donde estuvieron las faltas. Parece que cada vez que recibo el balón y estoy a la ofensiva, no puede ser que me marquen falta. Como nadie más va a protegerlo a uno, hay que protegerse a sí mismo.

“Si esto implica que tenga que perder algo de dinero, ni modo”.