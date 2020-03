ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 14 de mayo de 2006 el dramaturgo galardonado con el Tony Terrence McNally frente a la Compañía de Teatro de Filadelfia en Filadelfia. McNally, uno de los más grandes dramaturgos estadounidenses cuya obra incluye las obras galardonadas con el Tony "Love! Valour! Compassion!" (“¡Amor, valor, compasión!”) y "Master Class" así como los musicales "Ragtime" y "Kiss of the Spider Woman" (“El beso de la mujer araña”) murió el martes 24 de marzo de 2020 por complicaciones del coronavirus. Tenaí 81 años. (Foto AP/H. Rumph Jr) less