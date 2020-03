Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Catedrales” - Claudia Piñeiro

2.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

3.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

4.- “La psicóloga” - Helene Flood

5.- “Caos” - Magalí Tajes

6.- “Arde la vida” - Magalí Tajes

7.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

8.- “La cucaracha”- Ian McEwan

9.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

10.- “Nadie vive tan cerca de nadie” - Tamara Tenenbaum

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Los alienígenas chilenos” - Francisco Ortega

2.- “Las horas de terciopelo” - Alyson Richman

3.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

4.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

5.- “El misterio de la biblioteca de Lima” - Alberto Rojas

6.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

7.- “La casa alemana” - Annette Hess

8.- “El viaje de Cilka” - Heather Morris

9.- “Amigo imaginario” - Stephan King

10.- “El cielo enjaulado” - Christine Leunens

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “Casanova. La sonata de los corazones rotos” - Matteo Strukul

4.- “La psicóloga” - Helene Flood

5.- “Las nuevas rutas de la seda” - Peter Frankopan

6.- “El miedo del portero al penalti” - Peter Handke

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “Canciones para el incendio” - Juan Vásquez

9.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “Será larga la noche” - Santiago Gamboa

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “La chica de nieve” - Javier Castillo

2.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

3.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

4.- “Cita con la muerte” - Agatha Christie

5.- “Hannah” - Christian Gálvez

6.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

7.- “La hermana luna” - Lucinda Riley

8.- “Las primeras veces y otros artículos” - Sol Aguirre

9.- “Estuche saga Julia (‘Yo, Julia’ y ‘Julia retó a los dioses’) - Santiago Posteguillo

10.- “Calendar Girl” - Audrey Carlan

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “House of Earth and Blood” - Sarah J. Maas

2.- “The Numbers Game” - Danielle Steel

3.- “Long Range” - C.J. Box

4.- “Blindside” - James Patterson y James Born

5.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

6.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - Charlie Mackesy

7.- “Lethal Game” - Christine Feehan

8.- “The Night Watchman” - Louise Erdich

9.- “The Jetsetters” - Amanda Eyre Ward

10.- “Trace Elements” - Donna Leon

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La invasión del pueblo del espíritu” - Juan Pablo Villalobos

2.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

3.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

4.- “Persona normal” - Benito Taibo

5.- “El amante polaco. Libro 1” - Elena Poniatowska

6.- “Momo” - Michael Ende

7.- “El amor en los tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

8.- “El llano en llamas” - Juan Rulfo

9.- “Terra alta” - Javier Cercas

10.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Gandhi)