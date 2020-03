Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Catedrales” - Claudia Piñeiro

2.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

3.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

4.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

5.- “La psicóloga” - Helene Flood

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

7.- “Nadie vive tan cerca de nadie” - Tamara Tenenbaum

8.- “Las aventuras de la China Iron” - Gabriela Cabezón Cámara

9.- “Caos” - Magalí Tajes

10.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar”” - Isabel Allende

2.- “El manto” - Marcela Serrano

3.- “La patria estremecida” - Elizabeth Subercaseaux

4.- “El vino de Dios” - Carlos Tromben

5.- “Chilean Electric” - Nona Fernández

(Fuente: diario El Mercurio)

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

3.- “Barridos por el viento” - Manuel Vicuña Urrutia

4.- “La edad de la penumbra” - Catherine Nixey

5.- “El manto” - Marcela Serrano

(Fuente: www.megustaleer.cl)

COLOMBIA

1.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “Casanova. La sonata de los corazones rotos” - Matteo Strukul

4.- “La psicóloga” - Helene Flood

5.- “Las nuevas rutas de la seda” - Peter Frankopan

6.- “El miedo del portero al penalti” - Peter Handke

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “Canciones para el incendio” - Juan Vásquez

9.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

10.- “Será larga la noche” - Santiago Gamboa

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo

2.- “La chica de nieve” - Javier Castillo

3.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

4.- “Tierra” - Eloy Moreno

5.- “La psicóloga” - Helene Flood

6.- “Hannah” - Christian Gálvez

7.- “A corazón abierto” - Elvira Lindo

8.- “El mapa de los afectos” - Ana Merino

9.- “El largo camino a casa” - Alan Hlad

10.- “No llores por un beso” - Mary Higgins Clark

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “Blindside” - James Patterson y James Born

2.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

3.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - Charlie Mackesy

4.- “The Warsaw Protocol” - Steve Berry

5.- “Golden in Death” - J.D. Robb

6.- “Coconut Layer Cake Murder” - Joanne Fluke

7.- “The Dutch House” - Ann Patchett

8.- “Such a Fun Age” - Kiley Reid

9.- “The Guardians” - John Grisham

10.- “The Giver of Stars” - Jojo Moyes

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

2.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

3.- “Persona normal” - Benito Taibo

4.- “El amante polaco. Libro 1” - Elena Poniatowska

5.- “Momo” - Michael Ende

6.- “El amor en los tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

7.- “P.D. Todavía te quiero” - Jenny Han

8.- “Todo lo que fuimos” - Alberto Villarreal

9.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

10.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

(Fuente: Gandhi)