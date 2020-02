Los 10 libros más vendidos

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:

ARGENTINA

1.- “Lo mucho que te amé” - Eduardo Sacheri

2.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

3.- “El alma de las flores” - Viviana Rivero

4.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

5.- “Las cosas que perdimos en el fuego” - Mariana Enríquez

6.- “Nuestra parte de la noche” - Mariana Enríquez

7.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

8.- “Breves amores eternos” - Pedro Mairal

9.- “Rebelión en la granja” - George Orwell

10.- “El instituto” - Stephen King

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Las horas de terciopelo” - Alyson Richman

2.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

3.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

4.- “El cielo enjaulado” - Heather Morris

5.- “Tres promesas” - Lesslie Polinesia

6.- “El tatuador de Auschwitz” - Heather Morris

7.- “El viaje de Cilka” - Heather Morris

8.- “Amigo imaginario” - Stephan King

9.- “La última carta de amor” - Jojo Meyes

10.- “El resplandor” - Stephen King

(Fuente: Diario El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Algún día hoy” - Angela Becerra

3.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

4.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

5.- “La villa de las telas” - Anne Jacobs

6.- “Ajuste de cuentas” - John Grisham

7.- “Casanova. La sonata de los corazones rotos” - Matteo Strukul

8.- “La mala hierba” - Juan Gossain

9.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

10.- “El psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “La madre de Frankenstein” - Almudena Grandes

2.- “Tierra” - Eloy Moreno

3.- “La chica de nieve” - Javier Castillo

4.- “Y Julia retó a los dioses” - Santiago Posteguillo Gómez

5.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

6.- “Rebelión en la granja” - George Orwell

7.- “El silecio de la ciudad blanca” - Eva García Sáenz

8.- “El caso Hartung” - Soren Sveistrup

9.- “Septiembre puede esperar” - Susana Fortes

10.- “1973” - Niklas Natt Och

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS

1.- “American Dirt” - Jeanine Cummins

2.- “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" - Charlie Mackesy

3.- “Golden in Death” - J.D. Robb

4.- “One Minute Out” - Mark Greaney

5.- “Lost” - Patterson/Born

6.- “The Dutch House” - Ann Patchett

7.- "The Guardians'' - John Grisham

8.- “Crooked River” - Preston/Child

9.- “Such a Fun Age” by Kiley Reid

10.- “A Long Petal of the Sea” - Isabel Allende

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “El vendedor de silencio” - Enrique Serna

2.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

3.- “Tiempos recios” - Mario Vargas Llosa

4.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

5.- “Persona normal” - Benito Taibo

6.- “El amante polaco. Libro 1” - Elena Poniatowska

7.- “Momo” - Michael Ende

8.- “El amor en los tiempos del cólera” - Gabriel García Márquez

9.- “El llano en llamas” - Juan Rulfo

10.- “Terra alta” - Javier Cercas

(Fuente: Gandhi)