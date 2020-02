Lista de ganadores de los premios Oscar

Bong Joon Ho recibe el premio a mejor director en los Oscar el domingo 9 de febrero de 2020 en el Teatro Dolby, en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Bong Joon Ho recibe el premio a mejor director en los Oscar el domingo 9 de febrero de 2020 en el Teatro Dolby, en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Photo: Chris Pizzello, Chris Pizzello/Invision/AP Image 1 of / 4 Caption Close Lista de ganadores de los premios Oscar 1 / 4 Back to Gallery

Lista de ganadores de los Premios de la Academia, en su 92da edición, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Parasite”.

Dirección: Bong Joon Ho, “Parasite”.

Actor: Joaquin Phoenix, “Joker”.

Actriz: Renée Zellweger, “Judy”.

Actor de reparto: Brad Pitt, “Once Upon a Time ... in Hollywood”.

Actriz de reparto: Laura Dern, “Marriage Story”.

Cinematografía: “1917”, Roger Deakins.

Guion adaptado: “Jojo Rabbit”, Taika Waititi.

Guion original: “Parasite”, Bong Joon-ho, Jin Won Han.

Música original: Hildur Guðnadóttir, “Joker”.

Canción original: “(I’m Gonna) Love Me Again”, Elton John y Bernie Taupin, “Rocketman”.

Diseño de vestuario: “Little Women”.

Efectos visuales: “1917”.

Cortometraje: “The Neighbors’ Window”.

Corto animado: “Hair Love”.

Cortometraje documental: “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”.

Largometraje documental: “American Factory”.

Largometraje internacional: “Parasite” (Corea del Sur).

Edición: “Ford Vs. Ferrari”.

Cinta animada: “Toy Story 4”.

Diseño de producción: “Once Upon a Time... in Hollywood”.

Maquillaje y peinado: “Bombshell”.

Mezcla de sonido: “1917”.

Edición de sonido: “Ford v Ferrari”.