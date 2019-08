Lesión deja a Liverpool con crisis de arqueros

El arquero de Liverpool Adrian celebra tras ganar la Super Copa de la UEFA contra Chelsea en Estambul el miércoles, 14 de agosto del 2019. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) El arquero de Liverpool Adrian celebra tras ganar la Super Copa de la UEFA contra Chelsea en Estambul el miércoles, 14 de agosto del 2019. (AP Foto/Thanassis Stavrakis) Photo: Thanassis Stavrakis, AP Photo: Thanassis Stavrakis, AP Image 1 of / 1 Caption Close Lesión deja a Liverpool con crisis de arqueros 1 / 1 Back to Gallery

LIVERPOOL (AP) — Liverpool pudiera tener que usar a un agente libre de 35 años en el arco contra Southampton en la Premier el sábado, luego que el arquero suplente Adrián se lesionó un tobillo en un raro incidente durante las celebraciones tras la victoria en la Super Copa de la UEFA.

El técnico Jürgen Klopp dijo que un hincha corrió a la cancha hacia los jugadores en celebración, se deslizó y terminó pateando el tobillo de Adrián _ el arquero español que paró el penal decisivo en la definición contra Chelsea. Klopp dijo que el tobillo de Adrián está inflamado.

Con el arquero titular Alisson Becker fuera debido a una lesión en la pantorrilla sufrida en el partido contra Norwich el primer día de la campaña, Klopp enfrenta una suerte de crisis.

Andy Lonergan, que fue dejado en libertad recientemente por el Middlesbrough de la segunda división y la campaña previa estaba en un préstamo de emergencia en Rochdale, de tercera, fue parte del equipo de Liverpool en la pretemporada _ y sigue entrenando con el club.

Si Adrián no se recupera, Lonergan guardará la puerta en el Estadio St. Mary's Stadium.

"No hay dudas de que les debemos mucho a nuestros hinchas, pero deberían de dejar de hacer eso”, dijo Klopp del hincha que corrió a la cancha.

"Es el peor ejemplo que conozca ... No está bien, ¿qué puedo decir? Me gusta el hecho de que no tenemos cercas en el estadio, pero los hinchas tienen mucha responsabilidad. Es algo loco. Uno piensa: ¿Cómo puede pasar algo así?”.

El joven arquero irlandés Caoimhin Kelleher es el siguiente en las filas de arqueros de Liverpool, pero Klopp diceque no está 100% listo.

Adrián fue adquirido en la pretemporada luego que Simon Mignolet se fue al Brujas de Bélgica.