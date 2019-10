Juicio político a Trump: Republicanos no admiten disidencias

Steve Scalise, número dos de la jerarquía republicana en la Cámara de Representantes, habla con la prensa en un encuentro republicano en Baltimore el 13 de septiembre del 2019. Scalise fue uno de los líderes republicanos que llamaron al representante Mark Amodei para pedirle explicaciones en torno a declaraciones que hizo acerca de un posible juicio político a Donald Trump.

LAS VEGAS (AP) — El comentario del representante Mark Amodei pareció inocente. Cuando se le preguntó qué pensaba del proceso que pusieron en marcha los demócratas con miras a un posible juicio político de Donald Trump, el dirigente dio una respuesta ambigua: “Hagamos la investigación y veamos qué pasa”.

En menos de una hora, Amodei tuvo que rendir cuentas a los líderes del partido y a la Casa Blanca por teléfono. No, no pensaba ser el primer republicano que apoya una investigación de los manejos del presidente, le dijo al líder del bloque republicano de la cámara baja Kevin McCarthy mientras su página de Facebook se llenaba de críticas de los republicanos.

El episodio que vivió Amodei, producto de declaraciones por teléfono a la prensa hechas el viernes pasado, es un ejemplo de lo que puede pasarle a los cuadros republicanos si no ofrecen respuestas aceptables a sus partidarios en torno al “impeachment”, el comportamiento de Trump y lo que se viene. En un ambiente político muy caldeado, cualquier insinuación de colaboración con los demócratas puede ser percibida como una traición.

“Soy un firme creyente en la supervisión, dejemos que las comisiones hagan su trabajo y veamos qué pasa”, dijo Amodei en la llamada.

Amodei es un moderado que a veces trata de asumir posturas que se apartan un poco de la línea partidaria. Pero también preside la campaña de Trump con miras a su reelección en su estado, Nevada. Su aparente aprobación de la investigación de Trump causó revuelo de inmediato. Su página de Facebook se llenó de acusaciones de “traidor” y de “RINO” (Republican just in name o republicano solo de palabra) y de pedidos de destitución. También hubo algunos elogios aislados de demócratas.

La reacción refleja las presiones que los republicanos enfrentan. Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes han defendido contra viento y marea a Trump de las acusaciones de abuso de poder cuando pidió al presidente de Ucrania que investigase a Joe Biden y a su hijo. Trataron de enfocar la atención en Biden y restaron importancia al pedido de Trump. Durante el fin de semana circularon numerosos videos de entrevistas a republicanos que se las ven en figurillas para responder preguntas incómodas. Trump, por su parte, se ha mostrado furioso y planteado que las personas que encabezan la investigación deberían ser arrestadas y acusadas de traición.

A los republicanos moderados que podrían necesitar los votos de sectores contrarios a Trump para ser reelegidos, lo más aconsejable podría ser tomar distancia del tema.

Amodei no es uno de ellos, ya que no parece correr peligro en su distrito del norte de Nevada.

Pero le ha costado apartarse de la línea del presidente. En el 2017 se opuso inicialmente a la suspensión del plan de salud de Barack Obama, pero luego apoyó esa propuesta.

En sus declaraciones del viernes, Amodei dijo que “por ahora” no creía que Trump haya cometido actos que justifiquen un juicio político, pero no criticó firmemente la investigación que pusieron en marcha los demócratas.

Agregó que todas las comisiones legislativas involucradas en la investigación deberían interrogar al informante que desató este proceso.

En cierto sentido, sus comentarios se encuadraron en lo que venían diciendo desde hace meses los demócratas desde antes que estallase el escándalo en torno a la conversación de Trump con el presidente ucraniano. Los demócratas decían que en la práctica ya habían iniciado un proceso con miras a un juicio político a partir de las investigaciones que adelanten en torno a una cantidad de asuntos relacionados con Trump, por más que esas investigaciones no fuesen parte de un proceso de impeachment.

Poco después de sus comentarios, Amodei estaba dando explicaciones al número dos de la jerarquía republicana en la cámara baja Steve Scalise y al jefe de despacho interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney.

Amodei emitió un comunicado tratando de aclarar sus comentarios, sin éxito. “Bajo ningún concepto insinué que apoyaba un juicio político”, manifestó. Al mismo tiempo, no obstante, dijo que las primeras informaciones según las cuales “apoyaba una investigación de la Cámara de Representantes acerca de si el presidente Donald Trump debía ser sometido a un juicio político” fueron “totalmente correctas”.

La portavoz de Amodei, Logan Tucker, señaló que el legislador votó dos veces la semana pasada en contra de la decisión de la presidente de la cámara baja Nancy Pelosi de ordenar el inicio de investigaciones con miras a un juicio político.

___

El reportero de la Associated Press Alan Fram colaboró en este despacho desde Washington.