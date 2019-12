Gobierno de Colombia acepta dialogar con comité del paro

Miembros de la Guarida Indígena y estudiantes marchan con la bandera wiphala durante una protesta antigubernamental en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de noviembre de 2019. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — El gobierno del presidente Iván Duque acordó entablar un diálogo independiente con organizaciones estudiantiles y de trabajadores que organizaron las protestas recientes en Colombia.

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, anunció el lunes que el gobierno de Duque está dispuesto a iniciar conversaciones relacionadas con 13 puntos identificados por el Comité Nacional del Paro.

El comité está conformado por más de una decena de grupos que van desde sindicatos hasta defensores del medio ambiente que han convocado a dos paros nacionales.

Molano agregó que el gobierno también le pidió al Comité Nacional del Paro que cancele un paro nacional planeado para el miércoles.

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores le dijo a The Associated Press que los líderes de la manifestación no están dispuestos a cambiar las actividades planeadas.

Duque solicitó previamente que los organizadores de la huelga fueran parte de la conversación nacional que lleva a cabo con otros sectores de la sociedad.