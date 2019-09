Fuente AP: Rosen será el quarterback titular de los Dolphins

El quarterback de los Dolphins de Miami Josh Rosen observa el marcador durante la segunda mitad del partido de la NFL contra los Ravens de Baltimore, el domingo 8 de septiembre de 2019, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Brynn Anderson) less El quarterback de los Dolphins de Miami Josh Rosen observa el marcador durante la segunda mitad del partido de la NFL contra los Ravens de Baltimore, el domingo 8 de septiembre de 2019, en Miami Gardens, ... more Photo: Brynn Anderson, AP Photo: Brynn Anderson, AP Image 1 of / 1 Caption Close Fuente AP: Rosen será el quarterback titular de los Dolphins 1 / 1 Back to Gallery

DAVIE, Florida, EE.UU. (AP) — Josh Rosen reemplazará a Ryan Fitzpatrick este fin de semana como el quarterback titular de los Dolphins de Miami y tratará de echar a andar a un equipo que ha sido aplastado por 102-10 en los primeros dos partidos de la temporada de la NFL.

Una persona con conocimiento de la decisión confirmó el cambio el jueves a The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el equipo no había hecho el anuncio.

Rosen, en su segundo año en la liga y considerado con potencial para ser quarterback franquicia, será titular por primera ocasión con Miami cuando se midan ante los Cowboys de Dallas el domingo.

El mariscal de campo fue canjeado en abril luego de pasar sólo una temporada con los Cardinals de Arizona, que lo seleccionaron en la primera ronda del draft de 2018. Unos Dolphins en reconstrucción están ansiosos de frenar una puerta giratoria en la posición que tendrá a su 21er titular desde el último partido de Dan Marino hace 20 años.

Sin importar cómo juegue Rosen, se prevé que los Dolphins utilicen una de sus tres selecciones de primera ronda de 2020 para adquirir a un quarterback.

Fitzpatrick, de 36 años, nunca fue considerado como una solución a largo plazo y tuvo una eficiencia de pase de 39.9 en los primeros dos partidos. Rosen toma las riendas de una ofensiva que registró 38 yardas en los primeros tres cuartos de la derrota el domingo por 43-0 contra los Patriots de Nueva Inglaterra en la primera blanqueada de Miami en casa desde 2010.

___

Steven Wine en Twitter: http://twitter.com/Steve_Wine