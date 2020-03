Fuente AP: Raiders acuerda pacto con QB Marcus Mariota

ALAMEDA, California, EE.UU. (AP) — Los Raiders de Las Vegas llegaron el lunes a un acuerdo con el pasador agente libre Marcus Mariota, quien le daría al equipo un reserva con experiencia detrás del titular Derek Carr, informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones y que habló bajo condición de anonimato debido a que el contrato no puede firmarse hasta el miércoles.

Se había especulado que los Raiders eran uno de los equipos que buscaría a Tom Brady en caso de que decidiera dejar a Nueva Inglaterra en la agencia libre. Terminaron conformándose con Mariota, la segunda selección global en el draft de 2015, dándole al coach Jon Gruden un suplente experimentado que podría presionar a Carr por la titularidad.

Mariota perdió la titularidad con Tennessee la temporada anterior. Los Titans adquirieron a Ryan Tannehill en un canje con Miami antes de la campaña 2019 e hicieron el cambio en la titularidad en octubre, antes de enfilarse hasta el juego de campeonato de la AFC.

Eso volvió a Mariota prescindible en Tennessee menos de cinco años después de ser la segunda selección global. Tuvo un gran impacto al lanzar cuatro pases de touchdown en su debut en la NFL en 2015, pero nunca se convirtió en la estrella que los Titans esperaban obtener al momento de reclutarlo.

Perdió su trabajo luego de seis juegos en la campaña 2019, cuando salió en el tercer cuarto de una derrota de 16-0 en Denver. Completó el 59,4% de sus pases, la cifra más baja de su carrera, con siete pases de touchdown y dos intercepciones para un rating de 92,3 puntos.

Mariota tuvo que lidiar con varios entrenadores y receptores durante su época en Tennessee. Inició 61 de sus 63 juegos en cinco campañas y su mejor temporada fue en su segundo año en la Liga, 2016, cuando lanzó 26 pases de anotación y tuvo rating de 95,6.