Familias: Muertos en camión en GB podrían ser vietnamitas

LONDRES (AP) — Familias vietnamitas plantearon el sábado la posibilidad de que sus parientes puedan estar entre las 39 personas que aparecieron muertas en la parte trasera de un camión de mercancías en el sureste de Inglaterra esta semana.

En un primer momento, la policía británica dijo que creía que las víctimas eran ciudadanos chinos, pero después reconoció que podría haber cambios.

VietHome, una organización de la comunidad vietnamita con sede en Gran Bretaña, envió a las autoridades fotografías de casi 20 personas reportadas como desaparecidas, explicó un representante.

La policía detuvo el viernes a tres personas por supuesto homicidio involuntario y conspiración para el tráfico de personas. El conductor del camión, de 25 años, sigue bajo custodia por presunto asesinato.

En Vietnam, el padre de Nguyen Dình Luong, de 20 años, temía que su hijo pudiese estar entre los fallecidos.

Nguyen Dình Gia dijo a The Associated Press que no había podido comunicarse con él desde la semana pasada, cuando le contó que se uniría a un grupo en París que estaba tratando de llegar a Inglaterra.

"Llamaba a casa a menudo pero no he podido contactar con él desde la última vez que hablamos la semana pasada”, señaló el padre. "Le dije que podía ir a donde quisiera siempre que fuera seguro. No debía preocuparse por el dinero, yo me encargaría".

Según Nguyen Dình Gia, su hijo se fue de su casa en la provincial de Ha Tinh, en el centro del país, para ir a trabajar a Rusia en 2017, y después a Ucrania. En abril de 2018 llegó a Alemania, y desde ahí pasó a Francia. Le dijo a su familia que quería ir a Gran Bretaña.

La embajada de Vietnam en Londres dijo el viernes que se puso en contacto con las autoridades por el caso de una mujer desaparecida que se temía que pudiese ser una de las víctimas mortales. Un vocero de la legación diplomática dijo que fue contactado por una familia en Vietnam que dijo que su hija estaba desaparecida desde que se encontró el camión.