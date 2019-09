El presidente colombiano Iván Duque habla durante una entrevista con The Associated Press antes de viajar rumbo a la Asamblea General de Naciones Unidas, desde la base aérea del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), en Bogotá, Colombia, el sábado 21 de septiembre de 2019. (AP Foto/Iván Valencia) less